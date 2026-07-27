Λεμεσός: Άγνωστοι έριχναν κροτίδες μέσα στη νύχτα σε καταστήματα

Υπόθεση απόπειρας καταστροφής περιουσίας διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά από εκρήξεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα κοντά στον Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης Λεμεσού.

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Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη 1:15 π.μ. λήφθηκε πληροφορία για εκρήξεις στην περιοχή. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι άγνωστα πρόσωπα πυροδότησαν δύο χάρτινες κυλινδρικές κροτίδες χαμηλής ισχύος, τις οποίες είχαν τοποθετήσει στην πρόσοψη δύο καταστημάτων που στεγάζονται σε τριώροφο κτίριο.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν, μέχρι στιγμής, τραυματισμοί, ενώ οι συνθήκες και τα κίνητρα της ενέργειας διερευνώνται.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.