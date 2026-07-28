Λίγο μετά τις 3:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 9 Ιουλίου 2017, o γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες αποφάσισε τον τερματισμό της διάσκεψης για το Κυπριακό στο Κραν Μοντανά. Η διαδικασία στο δείπνο εργασίας δεν οδηγούσε πουθενά. Οι αντιπροσωπείες συζητούσαν για πέντε σχεδόν ώρες και υπήρξε ένταση. Φανερά απογοητευμένος, ο Αντόνιο Γκουτέρες εξήλθε της αίθουσας και είπε το περιβόητο: «Καλή τύχη στους Κύπριους, στο βορρά και το νότο».

Ακολούθησε το γνωστό blame game. Η ε/κ πλευρά έριξε την ευθύνη στην Τουρκία, τονίζοντας ότι η Άγκυρα επέμενε σε εγγυήσεις και στρατεύματα. Ωστόσο, υπήρχαν πληροφορίες για κακή διαχείριση από μέρους της αντιπροσωπείας των Ελληνοκυπρίων. Ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης είπε όχι στην κάθοδο των πρωθυπουργών των τριών εγγυητριών δυνάμεων. Επίσης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ε/κ πλευρά ετοίμασε βαλίτσες πριν το δείπνο, ενώ ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προσέγγισε τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών και του μίλησε για λύση δύο κρατών. Μέχρι σήμερα διατυπώνονται διαφορετικά αφηγήματα για το τι πραγματικά συνέβη στο Κραν Μοντανά.

Στο μεταξύ, το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά προκάλεσε έντονη απογοήτευση στην τ/κ πλευρά. Το κίνημα της επανένωσης ατόνησε και ο τότε Τ/Κ ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί συγκρούστηκε με την Άγκυρα διότι αρνήθηκε να αλλάξει γραμμή στο Κυπριακό. Η πλειοψηφία των Τ/Κ στράφηκε προς τον Ερσίν Τατάρ, ο οποίος έθεσε τελικά στο τραπέζι τη λύση δύο κρατών. Μια κίνηση που οδήγησε σε μεγάλη στασιμότητα. Ούτε η στάση του Νίκου Αναστασιάδη ήταν εποικοδομητική. Να θυμίσουμε μόνο την ιδέα για επιστροφή των Τ/Κ στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ικανοποιεί μονάχα μια μειοψηφία Ε/Κ.

Το 2023 εκλέχθηκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος σχημάτισε κυβέρνηση με κόμματα του απορριπτικού μετώπου. Με εξαίρεση τη ΔΗΠΑ, η οποία εκφράζει ρεαλιστικές θέσεις. Παρόλ’ αυτά, ο Πρόεδρος κατέβαλε μια μεγάλη προσπάθεια κινητοποίησης του διεθνούς παράγοντα. Τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε μηνύματα. Ωστόσο υπήρχε το μεγάλο εμπόδιο που λέγεται Ερσίν Τατάρ. Πραγματικός αέρας αισιοδοξίας υπήρξε μετά την εκλογή του Τουφάν Έρχιουρμαν στην ηγεσία των Τ/Κ τον Οκτώβριο του 2025.

Ακολούθησαν μερικές συναντήσεις μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Τ/Κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, οι οποίες δεν απέδωσαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ούτε ένα οδόφραγμα δεν μπόρεσαν να ανοίξουν αλλά ούτε ανακοίνωσαν ουσιαστικά Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Η αισιοδοξία μετατράπηκε νωρίς σε απογοήτευση. Μεσολάβησε η κυπριακή προεδρία της ΕΕ και το Κυπριακό τέθηκε ξανά στην άκρη. Τώρα που ολοκληρώθηκε το εξάμηνο της κυπριακής προεδρίας, ήρθε η είδηση για την κάθοδο του γ.γ. του ΟΗΕ στην Κύπρο. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο. Πρόκειται για πολύ σοβαρή εξέλιξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκεσαι ψηλά στην ατζέντα του γ.γ. του ΟΗΕ. Ο κ. Γκουτέρες θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με το πρόβλημά μας. Εμείς θέλουμε να το επιλύσουμε;

Δεν αρκεί να δηλώνουμε με κάθε ευκαιρία ότι επιθυμούμε τη λύση του Κυπριακού. Η ισχυρή βούληση δεν είναι κάτι που απλώς το διατυμπανίζεις. Είναι μια πρόθεση που αποδεικνύεται στην πράξη και δοκιμάζεται στο πεδίο. Η πραγματική βούληση μετριέται στο τραπέζι του διαλόγου. Από τις αμοιβαίες υποχωρήσεις και την ευελιξία που δείχνουν οι πλευρές. Ελπίζω ότι δεν θα ακούσουμε ξανά τον επικεφαλής του ΟΗΕ να μας εύχεται καλή τύχη.