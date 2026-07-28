Ο…Γόρδιος δεσμός και ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Τρίτη 28 Ιουλίου 2026. Ξυπνήσαμε στη νήσο Κύπρο με την αυτού εξοχότητα τον ΓΓ Αντόνιο Γκουτέρες.

Καλημέρα σας κε Γενικέ, καλώς ήλθατε στην ευημερούσα Κύπρο! Σας αναμέναμε τόσο καιρό και να που είστε στην Κυπριακή Δημοκρατία. Την γνωρίζετε την Κυπριακή Δημοκρατία νομίζω…δεκαετίες ολόκληρες απασχολεί τον Οργανισμό σας με το λεγόμενο κυπριακό της πρόβλημα.

Σας αναμέναμε εδώ και καιρό, γιατί από τα συμφραζόμενά σας, κατανοήσαμε πως το πρόβλημά μας, σας απασχολεί πολύ ζωηρά και θέλετε πριν πάτε σπίτι σας να ανοίξετε κάποιους δρόμους για να πάμε κι εμείς στα δικά μας.

Σας διαβεβαιώ πως δεν υπάρχει ούτε ένας Κύπριος με ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας που να μην επιθυμεί να πετύχετε στην νέα σας προσπάθεια. Καταλαβαίνουμε ότι είναι η τελευταία σας, αλλά μην ξεχνάτε πως και για όλους τους προκατόχους σας υπήρξε μια τέτοια.

Ό,τι και να σας γράψουμε, εσείς ξέρετε καλύτερα από μας το κυπριακό πρόβλημα. Είναι-θα τολμούσα να πω- κάτι σαν τον Γόρδιο δεσμό που πονοκεφάλιαζε τόσους και τόσους επίδοξους μνηστήρες για τη λύση του…

Αν γνωρίζετε τον Αλέξανδρο, εμείς οι Έλληνες τον βαφτίσαμε μέγα. Για τα κατορθώματά του, τις εκστρατείες του, τη συμπεριφορά και τις κατακτήσεις του.

Ο Μακεδόνας στρατηλάτης έμεινε στην ιστορία της ανθρωπότητας ως μέγας. Μέγας για όλα τα πιο πάνω, αλλά σίγουρα όχι γιατί με μια σπαθιά έλυσε τον γόρδιο δεσμό… Να σας θυμίσω μερικά σημαντικά για τον Μακεδόνα στρατηλάτη. Ο Αλέξανδρος έφθασε στον Γόρδιο κατά τον μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 333 π.Χ. και παρέμεινε εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα, για να αναπαύσει τη μοίρα του στρατού του. Εκεί, στο ανάκτορο των παλαιών βασιλέων της Φρυγίας, βρισκόταν το άρμα του Γόρδιου ως ανάθημα στον Δία. Ο ζυγός του άρματος ήταν δεμένος με φλοιό κρανιάς και ο δεσμός ήταν τόσο περίπλοκος, ώστε δεν διακρινόταν πουθενά η αρχή του. Σύμφωνα με την κρατούσα παράδοση, όποιος έλυε τον Γόρδιο δεσμό, θα κυριαρχούσε στην Ασία. Ο Αλέξανδρος μετέβη στο ανάκτορο, εξέτασε τον δεσμό και τον έλυσε εύκολα. Ο τρόπος με τον οποίο τον έλυσε παραμένει μυστήριο. Η πιο διαδεδομένη άποψη υποστηρίζει ότι έκοψε τον δεσμό με το σπαθί του, αναφωνώντας: «Ό,τι δεν λύνεται, κόπτεται. Παρά τη δημοσιότητά της όμως, αυτή η άποψη θεωρείται η λιγότερο πιθανή. Ο Αριστόβουλος, που ήταν πιθανώς αυτόπτης μάρτυς, αναφέρει ότι τον έλυσε αφαιρώντας τον πίρο από το τιμόνι του άρματος, όπου συγκρατείτο ο δεσμός του ζυγού.

Αγαπητέ κε Γενικέ. Δεν ξέρω πόσο γόρδιος είναι ο κόμπος του κυπριακού στο μυαλό σας… Ούτε κι αν με μια σπαθιά θα τον λύσετε. Αλλά αν είναι πίρος και πρέπει να τον αφαιρέσετε, τότε καταλαβαίνω την απελπισία σας. Υπάρχει ο πίρος και ονομάζεται Τουρκία.

Σας εύχομαι να τα καταφέρετε και θα σας ονομάσουμε κι εμείς τιμής ένεκεν: Γκουτέρες ο Μέγας!