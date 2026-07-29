Μεθαύριο μάς τελειώνει κι ο Ιούλιος. Κάθε καλοκαίρι ο Ιούλιος είναι ένας μαραθώνιος μνημοσύνων και φυσικά επετείων.

Σήμερα όμως βρίσκεται στην Κύπρο ο Αντόνιο Γκουτέρες. Ήρθε-αν θα πιστέψουμε τα ΜΜΕ- για να δοκιμάσει για μια ακόμα φορά να βρει μια άκρη στο Κυπριακό μας πρόβλημα.

Είναι εδώ και η θερμοκρασία βαράει ακόμα ένα σαραντάρι και δεν ξέρουμε πού να βρούμε σκιά και παρηγοριά.

Το ερώτημα που περιγράφουν πολλοί αναλυτές είναι σχεδόν το ίδιο σε κάθε αναλυτική περιγραφή. Εξ άλλου κι ο ίδιος ο Αντόνιο το δήλωσε προ καιρού: Ο τετραγωνισμός του κύκλου είναι ένα πάγιο γεωμετρικό πρόβλημα. Για την πολιτική είναι ακόμα πιο δύσκολο εγχείρημα.

Το ίδιο ισχύει για τον φαύλο κύκλο που λέγεται Κυπριακό και τετραγωνισμός είναι η επίλυση του. Προσπαθώντας να βρω ένα λόγο γιατί ήρθε τώρα ο Αντόνιο, ομολογώ πως δυσκολεύτηκα. Φαντάζομαι πόσο θα δυσκολευτούν όλοι όσοι εμπλακούν σε συζητήσεις μαζί του. Ο τετραγωνισμός του κύκλου είναι αδύνατο να βρει την πολιτική του εφαρμογή.

Το καταλαβαίνεις αυτό από το κλίμα που επικρατούσε χθες όλη μέρα στα τηλεοπτικά «πάνελ» όπου οι συνηθισμένοι γνωστοί καλεσμένοι δοκίμαζαν να πουν τις πάγιες απόψεις τους με διαφορετικό τρόπο.

Μάταιος κόπος…Ενδόμυχα όλοι τους κρατούσαν μια πισινή για ασφάλεια. Αν κωδικοποιούσαμε την πισινή θα την ονομάζαμε: «χωρίς σοβαρή προετοιμασία». Μα υπάρχει λόγος που ούτε σοβαρή ούτε χαριτωμένη προετοιμασία μπορούσε να γίνει. Για να γίνει προετοιμασία οφείλουν οι εμπλεκόμενοι να δώσουν μια προοπτική έστω και μηδαμινή. Δεν νοείται να δώσει η Κυπριακή Δημοκρατία προσφορές και για άλλες εκπτώσεις. Το μόνο που μας έμεινε είναι ο τίτλος και το κοτσάνι του. Η κατοχική πλευρά είναι διψασμένη να αποκτήσει ερείσματα στην Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς να δώσει τίποτα το ουσιαστικό. Αυτό το ξέρουν όλοι ακόμη και οι κάτοικοι του Ψευδά και της Αγίας Άννας! Ο Αντόνιο δεν το ξέρει; Ας είμαστε κάπως σοβαροί με την κατάσταση μας. ΣΤΟΠ! Ήρθαμε στα ίσα μας! Κανένας δεν μπορεί να κάνει πίσω. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να εκχωρήσει το κοτσάνι της και η κατοχική πλευρά να μας αναγνωρίσει επίσημα! Πού ήσουν, πουθενά! 52 χρόνια σέρνεται αυτή η υπόθεση και μάλλον φτάσαμε στο διά ταύτα.

Η μοναδική απορία, είναι πως θα μας αποχαιρετήσει ο Αντόνιο Γκουτέρες. Πριν από εννέα χρόνια μας ευχήθηκε σε…βόρειους και νότιους καλή τύχη! Θα μας πει το ίδιο ή θα είναι πιο τσεκουράτος; Καλή τύχη είναι αυτό που καταφέραμε για τόσες δεκαετίες.

Το μεγάλο ζητούμενο είναι πού θα παρκάρουν το Κυπριακό, αναμένοντας έναν νέο Γενικό Γραμματέα να δοκιμάσει κι αυτός. Μόνο που δεν υπάρχουν πια περιθώρια δοκιμών.

Το παιγνίδι δεν έφτασε στο τέλος του. Τα επόμενα χρόνια δεν θα παίζεται με…ζάρια.