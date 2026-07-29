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| Παραπολιτικά

Υπουργοί part time

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Από την στιγμή που ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, εκ των πραγμάτων δεν βρίσκει (ούτε αυτή τη φορά) τη λύση για να προχωρήσει σε ανασχηματισμό, από ενδιαφέρον και μόνο έχουμε να προτείνουμε μια λύση, που θα βοηθήσει την κατάσταση. Δεδομένου ότι η αφορμή για ανασχηματισμό είναι ο διορισμός της Μαρίας Παναγιώτου σε θέση καθηγήτριας, ας καθιερώσει τους υπουργούς part time. Για παράδειγμα, η Μαρία να είναι τα πρωινά εκπαιδευτικός και το απόγευμα υπουργός. Μ’ αυτή τη ρύθμιση δεν θα θέλει ανασχηματισμούς και θα «αγοράσει» και τον καβγά με το ΔΗΚΟ που θέλει να έχει λόγο σε κάθε υπουργείο. 

ΠΥΡ

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