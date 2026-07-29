Συνεχίζεται η δίκη του εν αργία Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος,κεκλεισμένων των θυρών η διαδικασία

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση που αφορά τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, με την κλήτευση μαρτύρων. Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, κατόπιν απόφασης του Δικαστηρίου, μετά από αίτημα της κατηγορούσας αρχής.

Την κατηγορούσα αρχή εκπροσωπεί από χτες μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο η η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας Μικαέλλα Πασιαρδή.

Μέχρι την απαγγελία του κατηγορητηρίου με το οποίο βαρύνεται ο τελών εν αργία Δήμαρχος Πάφου, την υπόθεση χειρίστηκε το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας Πάφου με την εισαγγελέα, Ειρήνη Σάββα. Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες κατέθεσε μέλος της ανακριτικής ομάδας .

Μετά την παρουσίαση των τεκμηρίων της υπόθεσης ξεκίνησε η κλήτευση μαρτύρων, αρχικά μελών της ανακριτικής ομάδας, προκειμένου η κατηγορούσα αρχή να επιχειρήσει να τεκμηριώσει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος. Θα ακολουθήσουν ένορκες καταθέσεις από πρόσωπα που κατέθεσαν στην ανακριτική ομάδα σημαντική μαρτυρία για την υπόθεση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος η υπεράσπιση του εν αργία Δημάρχου Πάφου, οι δικηγόροι Χρίστος Πουργουρίδης και Επαμεινώντας Κορακίδης υπέβαλαν αίτημα προκειμένου η παραπονούμενη να αξιολογηθεί από ιδιώτη ψυχίατρο της δικής τους επιλογής. Σημειώνεται πως αξιολόγηση ήδη έχει γίνει στην παραπονούμενη από κυβερνητικό ψυχίατρο στο πλαίσιο του ανακριτικού έργου και πριν την καταχώτηση της υπόθεσης, ωστόσο φέρεται από πλευράς υπεράσπισης να αμφισβητείται η γνωμάτευση του κυβερνητικού ιατρού και κατ’ επέκταση η κατάθεση της παραπονούμενης.

Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες, που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν παραδέχεται καμία από τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δικαστηρίου, η υπόθεση θα εκδικαστεί όλη την εβδομάδα σε πέντε συνεχόμενες δικάσιμες, μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Την Παρασκευή αναμένεται να οριστούν νέες ημερομηνίες για τη συνέχιση της διαδικασίας πιθανότατα τον Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης του κ. Φαίδωνος, Χρίστος Πουργουρίδης και Επαμεινώντας Κορακίδης, είχαν ζητήσει η διαδικασία να διεξαχθεί δημόσια.

Ακόμη σύμφωνα με την υπεράσπιση επιβάλλεται η δημόσια ακροαματική διαδικασία ώστε να υπάρχει το στοιχείο του δημόσιου ελέγχου και μεταξύ άλλων να μην πληγεί το δικαίωμα του κατηγορούμενου σε δημόσια ακροαματική διαδικασία.

Ωστόσο, η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου, παραθέτοντας σειρά λόγων, διέταξε όπως η δίκη πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών. Η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου Λία Μάρκου είπε πως η ευχέρεια του Δικαστηρίου για διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών θα πρέπει να ασκείται με φειδώ και όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι , προσθέτοντας πως η φιλοσοφία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ταυτότητας του θύματος σε υποθέσεις αυτής της φύσης εμπεριέχεται σε Νόμους του Συντάγματος.

Στην απόφασή της ανέφερε ότι, λόγω της φύσης των αδικημάτων και των αναφορών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, υπάρχει ορατός κίνδυνος παραβίασης της ιδιωτικής ζωής της παραπονούμενης, καθώς και επηρεασμού της μαρτυρίας της εξαιτίας φόβου, αγωνίας και ενδεχόμενου κοινωνικού στιγματισμού.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα δικαιώματα του κατηγορουμένου διασφαλίζονται πλήρως και δεν επηρεάζονται από τη διεξαγωγή της διαδικασίας χωρίς την παρουσία κοινού, ενώ απέρριψε και το ενδεχόμενο μερικής διεξαγωγής της δίκης κεκλεισμένων των θυρών μόνο κατά την κατάθεση της παραπονούμενης, επισημαίνοντας ότι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να προκύψουν και μέσα από άλλες μαρτυρίες.