Η πρώτη εξαγγελία της νέας προέδρου του Περού: Δίνει στον στρατό ρόλο στην επιβολή της τάξης

Η Κέικο Φουχιμόρι, που χθες Τρίτη ορκίστηκε κι ανέλαβε νέα πρόεδρος του Περού, ανακοίνωσε ήδη, στην ομιλία που εκφώνησε μετά την τελετή, πως θα αναθέσει στον στρατό την επιβολή «της τάξης» σε περιοχές της χώρας που λυμαίνονται συμμορίες επιδιδόμενες σε διακίνηση ναρκωτικών κι εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων, θέλοντας να δείξει πως τηρεί την προεκλογική υπόσχεσή της να φανεί πολύ σκληρή μπροστά στην ανασφάλεια.

«Σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, οι ένοπλες δυνάμεις θα αναλαμβάνουν προσωρινά τη διεύθυνση των επιχειρήσεων ασφαλείας και της διατήρησης της εσωτερικής τάξης» προκειμένου να «αποδίδονται οι περιοχές (που πλήττονται) στους πολίτες», ανήγγειλε η νέα πρόεδρος της δεξιάς στην ομιλία της μετά την ορκωμοσία της ενώπιον του Κογκρέσου.

«Δεν ήρθα να προσφέρω θαύματα, ούτε ρηχές υποσχέσεις. Ήρθα να προσφέρω μέθοδο, πειθαρχία, επιμονή και καθαρή ματιά», διαβεβαίωσε.

Μια αμφίρροπη εκλογική νίκη

Με πτυχίο δημόσιας διοίκησης αμερικανικού πανεπιστημίου και πρώην μέλος του κοινοβουλίου, η κ. Φουχιμόρι, 51 ετών, επικράτησε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών την 7η Ιουνίου με διαφορά λιγότερων από 50.000 ψήφων έναντι του υποψηφίου της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες.

Είχε ηττηθεί στις τρεις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ οι φετινές εκλογές χαρακτηρίστηκαν από τις πιο αμφίρροπες στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Λατινικής Αμερικής.

«Ορκίζομαι (...) να ασκήσω πιστά τα καθήκοντα της προέδρου της Δημοκρατίας που μου εμπιστεύτηκε το έθνος για την περίοδο 2026-2031», δήλωσε κατά την τελετή ορκωμοσίας.

Η επιστροφή του φουχιμορισμού στην εξουσία

Η κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα από το 1990 έως το 2000 και πέθανε το 2024, σηματοδοτεί με την εκλογή της την επιστροφή του λεγόμενου «φουχιμορισμού» στην εξουσία.

Μετά την ορκωμοσία της, βουλευτές της αριστεράς που εξακολουθούν να αμφισβητούν το εκλογικό αποτέλεσμα αποχώρησαν από το Κογκρέσο σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η εκλογή της εντάσσεται παράλληλα στο ευρύτερο κύμα δεξιάς στροφής που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στη Λατινική Αμερική και στη σύγκλιση αρκετών κυβερνήσεων της περιοχής με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ.

Παρουσίες ηγετών στην τελετή

Στην ορκωμοσία παρέστησαν, μεταξύ άλλων, οι πρόεδροι της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ, της Βολιβίας Ροδρίγο Πας, του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, καθώς και ο πρόεδρος της Ουρουγουάης Ζαμαντού Ορσί.

Στους δρόμους της Λίμας, ωστόσο, οι αντιδράσεις παρέμειναν ανάμεικτες. «Δεν την εμπιστεύομαι, αλλά τι να κάνουμε, το Περού είναι διχασμένο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 62χρονος Φράνκλιν Γκονσάλες.

Σκληρή ατζέντα για την ασφάλεια

Η νέα πρόεδρος εξελέγη με βασική δέσμευση την αποκατάσταση της ασφάλειας σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση δημόσιας τάξης των τελευταίων δεκαετιών.

Μεταξύ των μέτρων που έχει εξαγγείλει περιλαμβάνονται μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών, ειδικά δικαστήρια με ανώνυμους δικαστές και καταναγκαστική εργασία κρατουμένων ως προϋπόθεση για τη σίτισή τους.

«Συμφωνώ απόλυτα» με τις προτάσεις της νέας προέδρου, δήλωσε η 68χρονη Νέλι Βέγα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει «καταληφθεί από τον τρόμο».

Ωστόσο, επικριτές της εκφράζουν φόβους ότι η πολιτική της θα αναβιώσει πρακτικές της εποχής του πατέρα της. «Θα κάνει ό,τι έκανε και ο πατέρας της», εκτίμησε ο συνταξιούχος Σέσαρ Φουέντες, προειδοποιώντας για κινδύνους κρατικών καταχρήσεων.

Εκρηκτική αύξηση της εγκληματικότητας

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια κυριαρχούν στην πολιτική ατζέντα του Περού. Οι ανθρωποκτονίες αυξήθηκαν από περίπου 1.000 το 2018 σε 2.600 το 2025, ενώ οι καταγγελίες για εκβιάσεις εκτοξεύθηκαν από 3.200 σε 26.500 μέσα στην ίδια περίοδο.

Ο κοινωνιολόγος Νταβίντ Σουλμόντ προειδοποίησε ότι αν η κυβέρνηση δεν παρουσιάσει γρήγορα απτά αποτελέσματα, κινδυνεύει να χάσει σύντομα τη νομιμοποίηση και τη δημοτικότητά της.

Κλιματική κρίση και εθνική συμφιλίωση

Πέρα από την ασφάλεια, η Κέικο Φουχιμόρι δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο αναμένεται φέτος ιδιαίτερα ισχυρό και πιθανώς το καταστροφικότερο από το 1998.

Παράλληλα, υποσχέθηκε να εργαστεί για την «εθνική συμφιλίωση» σε μια χώρα που εξακολουθεί να διχάζεται από την πολιτική κληρονομιά του πατέρα της.

Οι κατηγορίες της αντιπολίτευσης

Το κόμμα της, η Λαϊκή Ισχύς (Fuerza Popular), διαθέτει τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς όμως να ελέγχει την πλειοψηφία του Κογκρέσου.

Η παράταξη επικρίνεται επειδή στήριξε νόμους αμνηστίας για μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που αντιμετώπιζαν κατηγορίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου (1980-2000).

Παράλληλα, συγγενείς θυμάτων της καταστολής των διαδηλώσεων κατά της πρώην προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε κατηγορούν τη Φουχιμόρι ότι συνέβαλε στη διατήρησή της στην εξουσία.

«Συγκυβέρνησαν (...) έχουν τα χέρια τους βαμμένα με το αίμα των δικών μας», κατήγγειλε ο Ραούλ Σαμιγιάν, αδελφός διαδηλωτή που σκοτώθηκε το 2023 κατά την επέμβαση του στρατού.

Μια νέα σελίδα σε περίοδο πολιτικής αστάθειας

Η Κέικο Φουχιμόρι είναι η ένατη πρόεδρος που αναλαμβάνει την εξουσία στο Περού μέσα σε μόλις μία δεκαετία και η δεύτερη γυναίκα που εκλέγεται στο ανώτατο αξίωμα της χώρας.

Διαδέχεται τον υπηρεσιακό πρόεδρο Χοσέ Μαρία Μπαλκάσαρ, αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης και αυξημένων κοινωνικών προκλήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ