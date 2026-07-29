Σε ένα βράδυ 93 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας

Συνεχίστηκαν το βράδυ της Τρίτης οι επιχειρήσεις της Αστυνομίας με οργανωμένες περιπολίες σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αστυνομική ανακοίνωση αναφέρει ότι συνελήφθησαν τρία άτομα για αδικήματα όπως, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κά. Επίσης ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 492 οδηγοί και 154 επιβάτες και διενεργήθηκαν 52 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 5 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 307 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, και προέκυψαν και 15 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Έγιναν 93 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και κατακρατήθηκαν 9 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 135 έλεγχοι αλκοόλης με δύο καταγγελίες. Δύο οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ.

Πηγή: ΚΥΠΕ