Στο φως οι όροι απασχόλησης των μισθωτών- Ποινικές διώξεις για όσες επιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν

Λήγει αύριο, Παρασκευή, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή από τις επιχειρήσεις στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, των όρων εργοδότησης των υπαλλήλων τους.

Η υποβολή των όρων εργοδότησης είναι υποχρεωτική και προκύπτει από την εφαρμογή του περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμο του 2023 και είναι πρόσθετη από τη συμπλήρωση των όρων εργοδότησης μέσω του «ΕΡΓΑΝΗ». Για τις επαρχίες Λάρνακα και Αμμόχωστο που ενημερώθηκαν αργότερα λόγω τεχνικού προβλήματος που υπήρξε με την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η προθεσμία λήγει τέλος Αυγούστου.

Τι λέει ο νόμος

Σύμφωνα με τον περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμο του 2023, κάθε εργοδότης ενημερώνει τους εργοδοτούμενούς του για τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας.

Η προβλεπόμενη ενημέρωση παρέχεται από τον εργοδότη, ο οποίος τηρεί αποδεικτικά στοιχεία της διαβίβασης και παραλαβής της σχετικής αλληλογραφίας, με τους πιο κάτω τρόπους:

(α) Σε έντυπη μορφή ή (β) σε ηλεκτρονική μορφή όταν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης του εργοδοτουμένου στις πληροφορίες και νοουμένου ότι οι πληροφορίες δύνανται να αποθηκεύονται και να εκτυπώνονται.

Η ενημέρωση των όρων εργοδότησης γίνεται αποδεκτή από το Τμήμα με τους ακόλουθους τρόπους:

α) με ατομικό συμβόλαιο υπογεγραμμένο από τον εργοδοτούμενο,

β) με αντίγραφο συλλογικής σύμβασης υπογεγραμμένο από τον εργοδοτούμενο,

γ) με επιστολή πρόσληψης που περιλαμβάνει τους όρους εργοδότησης υπογεγραμμένη από τον εργοδοτούμενο,

δ) με αντίγραφο επικαιροποιημένων όρων εργοδότησης από το ΕΡΓΑΝΗ, υπογεγραμμένο από τον εργοδοτούμενο,

ή ε) με οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι ο εργοδοτούμενος έχει λάβει γνώση των όρων του.

Επίσης, σύμφωνα με το νόμο, κάθε εργοδότης ή αντιπρόσωπός του και κάθε εργοδοτούμενος στον εν λόγω εργοδότη, εφόσον το απαιτεί αρμόδιο πρόσωπο/αρχή , οφείλει να παρέχει σε αυτόν κάθε πληροφορία, βιβλίο, αρχείο, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει στην κατοχή του σχετικά με τα ρυθμιζόμενα στον νόμο θέματα. Ο εργοδότης, οι αντιπρόσωποί του ή οι εργοδοτούμενοι σε αυτόν, παρέχουν τα μέσα που απαιτούνται, τα οποία είναι απαραίτητα για την είσοδο, επιθεώρηση, εξέταση, έρευνα, ή άσκηση άλλης εξουσίας παρέχεται σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του νόμου σχετικά με την επιχείρηση του εργοδότη.

Παράλληλα, κάθε εργοδοτούμενος θα πρέπει να ενημερώνεται γραπτώς όταν πραγματοποιείται οποιαδήποτε τροποποίηση στους όρους απασχόλησής του.

Θετική η ανταπόκριση

Όπως δήλωσε στον «Π» ο διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Άντης Αποστόλου, «η ανταπόκριση εκ μέρους των επιχειρήσεων είναι πολύ θετική παρά την αρχική μουρμούρα που υπήρξε. Η ανταπόκριση είναι ικανοποιητική τόσο από μεγάλες επιχειρήσεις όσο και από μικρές», αναφέρει, προσθέτοντας επίσης ότι και τα λογιστικά γραφεία συμβάλλουν θετικά στην εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων των πελατών τους.

Ο κ. Αποστόλου σημειώνει ότι εντός Σεπτεμβρίου, το τμήμα θα προχωρήσει σε εντοπισμό όσων δεν έχουν υποβάλει τα προβλεπόμενα έγγραφα, παρέχοντας τους προθεσμία 15 ημερών για να συμμορφωθούν.

«Εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση, θα προχωρήσουμε με την επιβολή του νόμου που προνοεί ποινικές διώξεις», τονίζει.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, εργοδότης ο οποίος παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του νόμου, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €5.500.