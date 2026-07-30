Νέο σύστημα διορισμών: Η προϋπηρεσία παίρνει κεφάλι

Με το κείμενο εργασίας στις αποσκευές τους θα περάσουν, όπως όλα δείχνουν, τις καλοκαιρινές τους διακοπές οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Έπειτα από αρκετή αναμονή, το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε χθες την επίσημη πρότασή του για το τι θα διαδεχθεί τον κατάλογο διοριστέων, ο οποίος, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, καταργείται την 1η Σεπτεμβρίου 2027. Το έγγραφο δεν αποτελεί τελική κυβερνητική πρόταση αλλά κείμενο εργασίας πάνω στο οποίο θα ξεκινήσει, στα τέλη Αυγούστου, κύκλος επαφών με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Εκεί αναμένεται να κριθούν αρκετές από τις λεπτομέρειες που σήμερα παραμένουν ανοικτές, πριν η πρόταση πάρει τον δρόμο για τη Βουλή.

Το βασικό συμπέρασμα από την πρόταση είναι ότι το ΥΠΑΝ δεν αλλάζει τη φιλοσοφία του συστήματος που θεσπίστηκε το 2015 αλλά μετακινεί το κέντρο βάρους του. Η γραπτή εξέταση παραμένει, όμως η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποκτά σαφώς μεγαλύτερη σημασία, κάτι που αναμένεται να ενισχύσει τη θέση των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών έναντι όσων διεκδικούν για πρώτη φορά θέση στη δημόσια εκπαίδευση.

Η... μετάφραση

Με απλά λόγια, η πρόταση του ΥΠΑΝ προβλέπει:

Τέλος στη βάση της εξέτασης. Όλοι οι υποψήφιοι θα συμμετέχουν στη γραπτή εξέταση και η βαθμολογία τους θα μοριοδοτείται, χωρίς να αποκλείονται επειδή δεν πέτυχαν μια ελάχιστη βάση.

Η εξέταση παραμένει αλλά θα μετρά λιγότερο. Το ΥΠΑΝ προτείνει να μειωθεί η σημερινή βαρύτητα του 50%, χωρίς όμως να καθορίζει ακόμη το νέο ποσοστό. Η διαφορά θα μεταφερθεί στην εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

Μεγαλύτερη αξία στην εμπειρία. Η προϋπηρεσία των αορίστου χρόνου, συμβασιούχων και αντικαταστατών αποκτά αυξημένο βάρος στη διαδικασία κατάταξης.

Κλειστό μητρώο για συμβασιούχους και αντικαταστάτες. Όσοι έχουν συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό μηνών υπηρεσίας μέχρι τις 31 Αυγούστου 2027 θα ενταχθούν σε ειδικό μητρώο, από το οποίο θα καλύπτονται κατά προτεραιότητα οι έκτακτες ανάγκες.

Οι μόνιμοι διορισμοί δεν αλλάζουν. Οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου και οι συμβασιούχοι θα μπορούν να μονιμοποιούνται μόνο μέσω των Πινάκων Διορισίμων.

Αλλάζει και η ίδια η εξέταση. Καταργείται η σύνθετη στατιστική επεξεργασία, θα αναθεωρηθούν τα εξεταστικά δοκίμια, θα ετοιμαστούν δείγματα θεμάτων και η εξέταση θα διεξάγεται ανά τριετία.

Οι εκκρεμότητες

Αρκετά σημεία της πρότασης παραμένουν εσκεμμένα ανοικτά και θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης με τις οργανώσεις. Μεταξύ άλλων, δεν έχει ακόμη καθοριστεί πόσο θα μειωθεί η βαρύτητα της γραπτής εξέτασης, πόσο θα αυξηθεί αντίστοιχα η βαρύτητα της προϋπηρεσίας, ούτε ποιος θα είναι ο ελάχιστος αριθμός μηνών υπηρεσίας που θα απαιτείται για ένταξη στο κλειστό μητρώο συμβασιούχων και αντικαταστατών. Το ίδιο ισχύει και για τη διάρκεια λειτουργίας του μητρώου και τα τελικά κριτήρια συμμετοχής, τα οποία το ίδιο το ΥΠΑΝ αναφέρει ότι θα οριστικοποιηθούν μέσα από τον διάλογο.

Γιατί τώρα;

Στη γραπτή της δήλωση, η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση του 2015 παραμένει σωστή ως προς τη φιλοσοφία της, ωστόσο η εφαρμογή της ανέδειξε στρεβλώσεις που επιβάλλουν διορθωτικές κινήσεις. Όπως αναφέρει, στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα πιο λειτουργικό και αξιόπιστο σύστημα, το οποίο θα συνεχίσει να υπηρετεί την αξιοκρατία αλλά θα συνυπολογίζει ουσιαστικότερα την εκπαιδευτική εμπειρία και θα διασφαλίζει ότι από τον Σεπτέμβριο του 2027 θα υπάρχει επαρκής αριθμός εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των σχολείων. Για τον λόγο αυτόν, καλεί τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να αντιμετωπίσουν την πρόταση ως κείμενο εργασίας και να προσέλθουν στις συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη Αυγούστου, ώστε να καταθέσουν εισηγήσεις πριν οριστικοποιηθεί το νομοσχέδιο.