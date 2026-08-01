«Ποθκιάντραπο»… το ίνδαλμα!

Γράφει ο Γιαννάκης Ηρακλέους
- Μιχάλης Δαμιανός, υπουργός Ενέργειας: «Η κυβέρνηση δεν κρύβει τα προβλήματα κάτω από το χαλί». Μήπως έμεινε χώρος, αφού κάτω από το χαλί κρύβει… το χάλι της;
- «Θερμότατη» έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, απηύθυνε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κύριε ελέησον! Ολάν απευθύνεις «θερμότατη» έκκληση σε συνθήκες καύσωνα;!
- «Δραματική έκκληση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς στο κοινό για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, μετά που διαπιστώθηκε ότι η κάλυψη της ζήτησής της κατέστη επικίνδυνα οριακή». Εντούτοις, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Ο Πρόεδρός μας, γνωστός για την προνοητικότητα και αποφασιστικότητά του, έγκαιρα φρόντισε για αντιμετώπιση τέτοιας έκτακτης ανάγκης: μέσα από τη δράση υπ’ αριθμό 284 του State of the Union, προνοείται ο εφοδιασμός των ποφυσούντων που τον λάλλαρο πολιτών, με ειδικά φυσερά (βεντάλιες), κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου στην Κύπρο μας. Προς τούτο, ο Πρόεδρος ζήτησε τη συνδρομή του FBI το οποίο ανταποκρίθηκε πάραυτα, με την αποστολή στη χώρα μας κλιμακίου πρακτόρων του τομέα κλιματικού εγκλήματος, για να συνδράμουν τη συσταθείσα ad hoc επιτροπή, αποτελούμενη από ντόπιους πολιτικούς-ανεμόμυλους (ποιος καλύτερα από έναν ανεμόμυλο μπορεί να σχεδιάσει ένα φυσερό;!), στη μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή ενός νεωτεριστικού φυσερού. Η επιτροπή απαρτίζεται από την Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρο, και μέλη τον Γιώργο Λιλλήκα, Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή και Άννα Θεολόγου. Μέσα λοιπόν από την επένδυση της κυβέρνησης στην καινοτομία και την τεχνολογία, η συνεπικουρούμενη από τους Αμερικανούς πράκτορες επιτροπή επινόησε μια πρωτοποριακή εφεύρεση: πρόκειται για φυσερό συναρμολογημένο από αποξηραμένα φύλλα λουβάνων -ποτζιείνες που μας πουλά καθημερινά ο Πρόεδρος- το οποίο μάλιστα… δεν χαλά ποττέ! Η πρωτοτυπία έγκειται στο ότι, εν αντιθέσει με το παραδοσιακό φυσερό που ο χρήστης το ανεμίζει συνεχώς με αποτέλεσμα σταδιακά να φθείρεται, το κυπριακό το κρατά σταθερό, ακίνητο, κάθετα στο πρόσωπο, τζαι… σούζει την κκελλέ του, γλήορα, δεξιά-αριστερά! Αποτελεσματικό, οικονομικό, άφθαρτο και, προπαντός, made in Cyprus!
- Ανδρέας Πασχαλίδης, ποινικός ανακριτής στην υπόθεση «Videogate»: «Άσκησα τα καθήκοντά μου χωρίς φόβο, πάθος και προκατάληψη. Αν κάποιος το αμφισβητεί, ας μιλήσει τώρα, διαφορετικά ας σιωπήσει»! Ο τέως είπεν μας «να μας πάρει ο δαίμονας», ένας ποινικός ανακριτής μάς προτρέπει «να φκάλουμεν ζίλικουρτιν»... όπως πάμε δεν τη γλυτώνουμε: κάποιος θα βρεθεί που θα μας πει… τζαι για τη ράτσα μας! Εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη κύριε ποινικέ ανακριτή-κάτοχε του αλάθητου, για το θράσος μας που σας ασκήσαμε κριτική…
- Στο μεταξύ, για άλλους 6 μήνες ανανεώθηκε, από την κυβέρνηση που ελέγχει, το συμβόλαιο του κ. Πασχαλίδη για διερεύνηση των φαφλατισμών που ακούστηκαν στο Videogate, συν άλλα 5 χρόνια ανανεώθηκε, από την κυβέρνηση που ελέγχει, για τρίτη πενταετή θητεία η θέση του ως επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας. Όποιος αζουλλιαρόκαττος και εμμονικός με το προεδρικό ζεύγος υπαινιχθεί ότι «κάποιο λάκκο έχει η φάβα», ας μιλήσει τώρα, διαφορετικά… φάουσα να βκάλει!
- Επροσέξατε τον πανικό των οπαδών της second best solution, όταν ανακοινώθηκε η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο; Μόλις εμυριστήκαν ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και άρα «κίνδυνος» διατάραξης του status quo, αφηνίασαν τζαι βάλλουν άπου ρέξει ποιος θα ξητιμάσει περίτου τον Γκουτέρες, καταφερόμενοι εναντίον ενός… μη κατατεθέντος σχεδίου το οποίο κανείς δεν γνωρίζει!
- Από τη μια, ο Χριστοδουλίδης καλωσόρισε τον επικεφαλής του ΟΗΕ που μας επισκέφθηκε και, από την άλλη, οι υποστηρικτές του… εξητιμάζαν τον!
- Όποτε ο Έρχιουρμαν πάει στην Άγκυρα, πάει να πάρει οδηγίες. Όποτε ο Χριστοδουλίδης πάει στην Αθήνα, πάει… για συντονισμό των ενεργειών τους!
- Ο Σενέρ Λεβέντ, γράφοντας τελευταίως για τις βαρβαρότητες στο Παλαίκυθρο και τον Σύσκληπο καθώς και εκείνες στην Τόχνη και την Αλόα, Σανταλάρη και Μάραθα, ισχυρίζεται ότι «εκάμαμεν τζ’ εμείς, δηλαδή οι Ε/Κ, πολλά». Ε, να μεν έσhει παράπονο αν ο αβάν-γκαρντ εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής βωμολοχίας -παρότι θαυμαστής του- τον αποκαλέσει, στο εκφραστικό όργανο του Προεδρικού… «ποθκιάντραπο»!...