Τάμα, ξεμάτιασμα και ανασχηματισμός

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ψηλά στην ατζέντα για να μην καταρρίπτουμε και τα κλισέ σε αυτόν τον τόπο βρίσκεται η φημολογία πως ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό. Τα ποσοστά πέφτουν και η κυβέρνηση χρειάζεται το απαραίτητο φρεσκάρισμα, το άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του ή στην κυπριακή, κούντα να κουντήσουμε να πάμε παρακάτω.

Είναι σε ένα πανικό, ένα τζέρτζελο, ένα τι σκ… να κάνω να ξαναγίνω το καλό παιδί ο κ. Χριστοδουλίδης, ο οποίος έμαθε πάντα να τον κανακεύουν και τώρα βλέπει το πλήθος να χάνεται μπροστά του. Είναι σαν ένας influencer / YouTuber που ξεκινάει με τις καλύτερες των προθέσεων για να κάνει βιντεάκια που έχουν περιεχόμενο, αλλά βλέπει πως ο κόσμος προτιμάει άλλα πράγματα και ξαφνικά μόλις χάσει το κοινό του πανικοβάλλεται και τσουπ: Θέλετε κλάμα; Πολύ ευχαρίστως. Σας παραδίδω τη σύνταξή μου για το υπόλοιπο της θητείας μου, αλλά να ξέρετε εγώ δεν είμαι ο τύπος που του αρέσει να το δημοσιοποιεί. Δεν ήθελε. Τον ανάγκασε η κοινωνία.

Ωστόσο, δεν καταλαβαίνουμε. Προς τι ο πανικός; Επειδή κάηκαν 5, 6, 10 άντε 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα; Τους είπε κανείς τους αχάριστους Κύπριους πως από τη Μόρφου μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα όλα τα χώματά μας είναι άθικτα; Προς τι ο πανικός; Θα μας λύσει το Κυπριακό και τσουπ, έχουμε ξανά πράσινο. Τώρα, αν ο Χριστοδουλίδης προσπαθεί και η Τουρκία παραμένει αδιάλλακτη, τι να κάνουμε, το πράσινο είναι εκεί και μας περιμένει.

Προς τι ο πανικός; Επειδή κάηκε η γούνα μας (εεεε κυριολεκτικά) από τον διορισμό μίας φιλολόγου στο Υπουργείο Γεωργίας που είναι σαν να ψάχνεις γραφομηχανή για να γράψεις στο ChatGPT;

Την αδικούμε και μάλιστα πολύ την υπουργό μας. Μας έμαθε πώς κλίνεται το ρήμα φυτεύω: Εγώ φυτεύω, Εσύ καλλιεργείς, Αυτός καίει, Εμείς εν τζαι, Εσείς στα τέτοια μας, Αυτοί ας τους πληρώνουν τα κορόιδα. Λίγο το έχεις δηλαδή;

(Μια μικρή, αλλά σοβαρή παρένθεση: Το Υπουργείο Γεωργίας κάποτε δεν ήταν στα must υπουργεία, γι’ αυτό και κατέληγε συνήθως στην ΕΔΕΚ. Τώρα που έχουμε κλιματική κρίση ας… το αναβαθμίσουμε).

Προς τι ο πανικός; Φημολογείται πως είτε θα πάει σπίτι του είτε θα αλλάξει υπουργείο και ο κ. Χαρτσιώτης που είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και πάλι εδώ δεν αντιλαμβανόμαστε το γιατί. Κατ' αρχάς καταρρίπτεται ο μύθος πως κάποιος σχετικός με το επάγγελμα πρέπει να είναι υπουργός. Ορίστε είναι δικηγόρος ο άνθρωπος, αλλά πάλι βρίσκεται στην πυρά (εεε… οι συνειρμοί είπαμε).

Με την άλλη του ιδιότητα, όμως ήταν εκεί για εμάς ο κ. Χαρτσιώτης για τις πυρκαγιές, αφού θυμίζουμε πως πέρα από νομικός είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού στον κλάδο της θεολογίας. Δεν σωθήκαμε από θαύμα οι υπόλοιποι; Δεν έκαναν τον σταυρό τους όλοι όσοι βρίσκονται στην ορεινή Λεμεσό; Δεν ξεκινήσαμε όλοι τις Χριστοπαναγίες για το ανοργάνωτο κράτος; Άρα;

Άρα, ενώ εμείς γελάμε με τις γούνες, τις πυρκαγιές και τα υπουργικά παζλ, ο Πρόεδρος ήρθε η ώρα να σκεφτεί σοβαρά τον ανασχηματισμό: ποιος κρατάει τα φυτά, ποιος τις πυρκαγιές και ποιος τα θαύματα. Αν χρειάζεται ένα τάμα ή ένα ξεμάτιασμα για να ηρεμήσει, ας το κάνει, αλλά το κοινό περιμένει δράση. Και η Κύπρος δεν έχει χρόνο για scroll next.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

