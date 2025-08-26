Έπεσε η σκιά των όπλων στις εκλογές

Προστέθηκαν και πιστόλια στις εκλογικές επιδόσεις του Ερσίν Τατάρ. Άδεια για 600 πιστόλια. Κοιτάξτε τι λέει για να το δικαιολογήσει το αφεντικό της υποτελούς διοίκησης, Ουνάλ Ουστέλ, ο οποίος δηλώνει πως «είμαστε καπετάνιοι σε φουρτουνιασμένες θάλασσες»: «Μεγάλο μέρος των αδειών για όπλα ανήκει στην αστυνομία μας. Όλοι όσοι τελειώνουν τη στρατιωτική τους θητεία στον νότο στέλνονται στα σπίτια τους με όπλα. Στον νότο υπάρχουν αυτόματα όπλα στα σπίτια περίπου 130 χιλιάδων ανθρώπων. Και εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες της αστυνομίας μας πάνω σε κάθε θέμα».

Λέει ψέματα. Μήπως δίδεται ξεχωριστή άδεια στην αστυνομία για να μεταφέρει όπλα; Ούτως ή άλλως έχει όπλα η αστυνομία. Υποδεικνύει την ελληνοκυπριακή πλευρά αφού θα φυσήξει και εθνικιστικός αέρας. Υπάρχουν και εκεί σε κάθε σπίτι, γιατί να μην υπάρχουν και εδώ, λέει. Σαν να ετοιμάζεται για πόλεμο με τους Ελληνοκύπριους! Δεν ήταν αρκετοί σαράντα χιλιάδες στρατιώτες, τρεις χιλιάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και τρεις χιλιάδες αστυνομικοί. Θα εξοπλίσει και τους πολίτες! Ούτως ή άλλως μετατράπηκε σε φωλιά της μαφίας αυτό εδώ το μέρος και τώρα διανέμει περισσότερα όπλα! Μήπως χρειάζονται προστασία τα εξακόσια άτομα που παίρνουν όπλα τώρα; Απειλούνται; Αν βρίσκονται υπό απειλή εκατοντάδες άτομα και νιώθουν την ανάγκη να προστατεύσουν τον εαυτό τους, σημαίνει πως η κατάσταση είναι πιο σοβαρή. Σε ποιους δίδεται άδεια οπλοφορίας; Σε κάποιους που βρίσκονται υπό επίθεση και απειλή θανάτου. Αλλά δεν λέει αυτό ο Ουστέλ. Λέει πως υπάρχουν σε κάθε σπίτι στον νότο! Μακάρι να έλεγε και σε ποιους έδωσε αυτά τα όπλα να το μαθαίναμε. Εδώ υπάρχουν κάποιοι που διψούν για το αίμα μας. Κοιτάζω τα σχόλια κάτω από κάποια άρθρα μου. Ο πληθυσμός από την Τουρκία. Έχει λυσσάξει εντελώς. Σαν να περιμένουν ευκαιρία για να σκοτώσουν. Ή πάλι οι νέες υπηκοότητες που δόθηκαν; Πριν μερικές μέρες έδωσαν υπηκοότητα και στον πρώην πρόεδρο της νεολαίας του ΑΚΡ που οργάνωσε την επίθεση λιντσαρίσματος εναντίον μας. Μην τους ματιάσω! Ο άνθρωπος επιχείρησε να μας σκοτώσει. Και τώρα τον κάνουν πολίτη. Και του δίνουν και όπλο!

Έχει άλλη άποψη ο Ερχάν Αρικλί, ο άλλος συνέταιρος της συμμορίας που βρίσκεται στη διοίκηση. Μην φοβάστε τα όπλα που έχουν άδεια, να φοβάστε τα όπλα που δεν έχουν άδεια, λέει. Και μας διηγείται μια ιστορία. Σε σχέση με τον Μεχμέτ Γκιουζέλγιουρτλου. Η αστυνομία, λέει, έδωσε προστασία στον Μεχμέτ μετά τη δολοφονία της μητέρας, του πατέρα και της αδελφής του στον νότο. Τον φύλαγαν για 24 ώρες για κάποιο διάστημα. Έκαναν περιπολίες. Ύστερα σταμάτησαν. Και ακριβώς τότε ο Μεχμέτ δέχθηκε ένοπλη επίθεση μπροστά στο σπίτι του, λέει. Δεν έδωσαν άδεια στον Μεχμέτ, ο οποίος είχε ζητήσει άδεια οπλοφορίας προηγουμένως. Και κατόπιν τούτου εκείνος προμηθεύτηκε όπλο χωρίς άδεια. Χρησιμοποίησε εκείνο το όπλο την ημέρα που δέχθηκε επίθεση. Τι έκανε ύστερα η αστυνομία; Συνέλαβε τον Μεχμέτ επειδή χρησιμοποίησε όπλο χωρίς άδεια και πυροβόλησε σε κατοικημένη περιοχή. Πρώτα πήραν στο νοσοκομείο τον Μεχμέτ, ο οποίος τραυματίστηκε και μετά στο αστυνομικό τμήμα. Και ύστερα το δικαστήριο διήρκεσε μήνες. Αφότου διηγείται αυτή την ιστορία, ο Ερχάν Αρικλί λέει «να φοβάστε τα όπλα που δεν έχουν άδεια και όχι αυτά που έχουν». Γιατί; Τα όπλα που έχουν άδεια είναι καταγραμμένα στην αστυνομία και είναι πιο εύκολο να βρεθεί εκείνος που τα χρησιμοποιεί, λέει. Γι’ αυτό, λέει, όσοι κάνουν απόπειρες φόνου και ένοπλες επιθέσεις προτιμούν να χρησιμοποιούν όπλα χωρίς άδεια. Αφού διένειμαν όπλα σε άλλα εξακόσια άτομα, δεν θα χρειάζεται πλέον να φέρνουν από την Τουρκία το όπλο τους οι εκτελεστές. Άμα είναι με μέσον ο εκτελεστής δεν έχει σημασία αν είναι με άδεια ή χωρίς άδεια κύριε Ερχάν. Θα γίνει αυτό που είναι να γίνει, αφήστε ελεύθερη την πώληση όπλων όπως στην Αμερική. Όλοι χρειάζονται προστασία πλέον εδώ. Από ποιον θα προστατευθούν; Πιο πολύ από εκείνους που δεν χωνεύουν καθόλου τους Κύπριους. Από εκείνους που δεν θέλουν ειρήνη. Από εκείνους που τους αποκαλούν «ελληνόσπορους». Κάποτε ο Ραούφ Ντενκτάς είχε δώσει την εξής συμβουλή σε όσους παραπονιούνταν για τους κλέφτες: «Όλοι να πάρουν σκυλί στο σπίτι τους»! Πήραν. Δεν ωφέλησαν τα σκυλιά! Δεν ωφέλησε κοτζάμ στρατιωτική και αστυνομική ορδή. Τότε να πάρουν όπλα!

Έχω και εγώ ένα αδειούχο όπλο. Έπρεπε να γίνει. Θα με συλλάμβαναν αν πυροβολούσα εκείνον που ήρθε για να με σκοτώσει, έτσι δεν είναι; Δεν είναι καναδέζικο δικαστήριο άλλωστε το δικό μας!