Σύλληψη 38χρονου για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής στη Λάρνακα

Τις εξετάσεις συνεχίζει ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.

Άνδρας ηλικίας 38 ετών συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης και κλοπής, που διαπράχθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2024, στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας «ο 38χρονος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση».

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Τις εξετάσεις συνεχίζει ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

