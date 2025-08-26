Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Επιστολές με ισχυρισμούς τ/κ πλευράς διαβίβασε η Τουρκία στον ΓΓ ΟΗΕ

Στην πρώτη επιστολή απορρίπτεται το ομοσπονδιακό μοντέλο λύσης και υποστηρίζεται ότι «η μόνη ρεαλιστική επιλογή είναι η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και της ισότιμης διεθνούς υπόστασης των Τουρκοκυπρίων» και η έναρξη διαλόγου «για μια λύση δύο κρατών».

Ο ισχυρισμός της τουρκοκυπριακής πλευράς περί ύπαρξης δυο "κρατικών οντοτήτων με ισότιμο καθεστώς" στην Κύπρο επαναλαμβάνεται σε δυο επιστολές, με ημερομηνίες 7 και 13 Αυγούστου, που διαβίβασε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στον ΟΗΕ, εκ μέρους της τουρκοκυπριακής πλευράς προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ως απάντηση σε πρόσφατες τοποθετήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όργανα του ΟΗΕ.

Η πρώτη επιστολή ημερομηνίας 7 Αυγούστου απαντά σε αναφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 30 Ιουνίου για παραβιάσεις του κυπριακού εναέριου χώρου. Στην επιστολή περιλαμβάνεται, ανάμεσα σε άλλα, ο ισχυρισμός για πτήσεις που «διεξάγονται με την πλήρη άδεια της αρχής πολιτικής αεροπορίας της τδβκ», όπως αναφέρεται στο ψευδοκράτος, και ότι το παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου (Ερτζάν) λειτουργεί «σύμφωνα με τα πρότυπα του ICAO».

Εξάλλου, απορρίπτεται το ομοσπονδιακό μοντέλο λύσης και υποστηρίζεται ότι «η μόνη ρεαλιστική επιλογή είναι η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και της ισότιμης διεθνούς υπόστασης των Τουρκοκυπρίων» και η έναρξη διαλόγου «για μια λύση δύο κρατών».

Η δεύτερη επιστολή, ημερομηνίας 13 Αυγούστου, κινείται στην ίδια κατεύθυνση, και σε αυτήν υποστηρίζεται μεταξύ άλλων πως οι Ελληνοκύπριοι «σφετερίστηκαν δια της βίας» την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ διατυπώνεται ο ισχυρισμός πως δήθεν η Κυπριακή Δημοκρατία «συνεχίζει να παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων». 

Πηγή: ΚΥΠΕ

