Το κυκλοφοριακό και η επίλυσή του

Είναι καθημερινά τα παράπονα για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι Κύπριοι λόγω κυκλοφοριακού κυρίως στις δύο μεγάλες πόλεις της χώρας, Λευκωσία και Λεμεσό.

'Οπως ανέφερε σε δηλώσεις του στον «Πολίτη» ο συγκοινωνιολόγος Ανδρέας Μαρκίδης, πρώην διευθυντής αστικών μεταφορών στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Το κυκλοφοριακό δεν είναι ένα απλό πρακτικό πρόβλημα. Είναι δομικό και αγγίζει πυλώνες της ανάπτυξης και της καθημερινής ζωής». Προειδοποιεί μάλιστα ότι η χώρα μας κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές και μόνιμες συνέπειες αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα έχει να κάνει με τη νοοτροπία των Κυπρίων σε συνάρτηση με την έλλειψη ικανοποιητικών μέσων μαζικής μεταφοράς.

Πάνω από το 80% των ημερήσιων μετακινήσεων στην Κύπρο γίνονται με ιδιωτικό αυτοκίνητο, ενώ η χρήση δημόσιων συγκοινωνιών δεν ξεπερνά το 2–3% στα αστικά κέντρα. Η χώρα καταγράφει 661 αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σημαντικά υψηλότερο από χώρες με πολύ μεγαλύτερα δίκτυα δρόμων και πληθυσμιακές πυκνότητες.

Το πρόβλημα είναι πολύπλοκο και σίγουρα χρειάζεται συνδυασμό κινήσεων για την επίλυσή του. Ήδη στο τραπέζι έχουν κατατεθεί πολλές προτάσεις, όπως:

Άμεση υλοποίηση ψηφιακών / έξυπνων συστημάτων κυκλοφορίας (CDTS, ITS, έξυπνα φώτα) για άμεσα οφέλη. Ριζική ενίσχυση δημόσιων μεταφορών με επανασχεδίαση διαδρομών, συχνότητα, αξιοπιστία και προσβασιμότητα. Ύπαρξη υποδομών για εναλλακτικά μέσα (ποδήλατο, πεζοί) και Park & Ride στα όρια των πόλεων. Μεγάλα έργα υποδομής (περιμετρικοί, κόμβοι) όπου επιτρέπεται και είναι αποδοτικά. Διαχείριση ζήτησης (κλιμακωτά ωράρια, ευέλικτα ωράρια, περιορισμοί κυκλοφορίας σε πυκνές ζώνες). Θεσμικός συντονισμός με ενιαίο φορέα κινητικότητας και ενσωμάτωση βιώσιμης κινητικότητας στα πολεοδομικά σχέδια. Δημιουργία τραμ σε Λευκωσία και παραλιακά στη Λεμεσό. Κατασκευή μετρό το οποίο να ξεκινά από τη Λάρνακα να ενώνει Λευκωσία και Λεμεσό.

Στην Κύπρο πάντα από ιδέες ήμασταν πλήρεις. Αυτό στο οποίο υστερούμε, αν δούμε από διάφορα άλλα έργα, είναι η υλοποίηση αυτών των ιδεών μέσα από ένα καθεστώς διαφάνειας και τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων.