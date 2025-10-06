Ταξίδι γνωριμίας στον Ήλιο μας

Οι επιστήμονες έλαβαν ένα σήμα από το Parker Solar Probe αφού ήταν εκτός επικοινωνίας για αρκετές ημέρες κατά τη διάρκεια της «φλεγόμενης» πτήσης του προς τον Ήλιο. Η NASA είπε ότι το διαστημικό σκάφος ήταν «ασφαλές» και λειτουργούσε κανονικά αφού πέρασε μόλις 6,1 εκατομμύρια χιλιόμετρα από την επιφάνεια του Ήλιου.

Το διαστημικό όχημα βυθίστηκε στην εξωτερική ατμόσφαιρα του άστρου μας, υπομένοντας βάναυσες θερμοκρασίες και ακραία ακτινοβολία σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργεί ο Ήλιος. Στη συνέχεια, η NASA περίμενε νευρικά ένα σήμα.

Με ταχύτητα έως και 692.000 χλμ/ώρα, το διαστημόπλοιο άντεξε θερμοκρασίες έως και 980 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τον ιστότοπο της NASA. «Αυτή η κοντινή μελέτη του Ήλιου επιτρέπει στο Parker Solar Probe να λάβει μετρήσεις που θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα πώς το υλικό σε αυτή την περιοχή θερμαίνεται σε εκατομμύρια βαθμούς, εντοπίζοντας την προέλευση του ηλιακού ανέμου (μια συνεχής ροή υλικού που διαφεύγει από τον Ήλιο) και να ανακαλύψουμε πώς τα ενεργητικά σωματίδια επιταχύνονται σχεδόν σε ταχύτητα φωτός», ανέφερε η υπηρεσία.

Ο δρ Nicola Fox, επικεφαλής της επιστήμης στη Nasa, δήλωσε στο BBC News: «Εδώ και αιώνες, οι άνθρωποι μελετούν τον Ήλιο, αλλά δεν βιώνεις την ατμόσφαιρα ενός τόπου μέχρι να τον επισκεφτείς. Και έτσι δεν μπορούμε πραγματικά να ζήσουμε την ατμόσφαιρα του άστρου μας αν δεν πετάξουμε μέσα από αυτό».

Το Parker Solar Probe εκτοξεύτηκε το 2018, κατευθυνόμενο προς το κέντρο του ηλιακού μας συστήματος. Είχε ήδη περάσει από τον Ήλιο 21 φορές, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο, αλλά η επίσκεψη της παραμονής των Χριστουγέννων ήταν ρεκόρ. Στην πλησιέστερη προσέγγισή του, το διαστημικό σκάφος έφτασε 6,1 εκατομμύρια χιλιόμετρα από την επιφάνεια του άστρου μας.

Αυτό μπορεί να μην ακούγεται τόσο κοντινό, αλλά ο δρ Φοξ το έθεσε σε προοπτική. «Είμαστε 93 εκατομμύρια μίλια μακριά από τον Ήλιο, οπότε αν βάλω τον Ήλιο και τη Γη σε απόσταση ενός μέτρου, το Parker Solar Probe απέχει 4 εκατοστά από τον Ήλιο - οπότε είναι κοντά». Αντεξε μάλιστα σε θερμοκρασίες και ακτινοβολία που θα μπορούσαν να έχουν καταστρέψει τα ηλεκτρονικά του οχήματος.

Προστατευόταν από μια ασπίδα από σύνθετο άνθρακα πάχους 11,5 εκατοστών, αλλά η τακτική του διαστημικού σκάφους ήταν να μπαινοβγαίνει γρήγορα. Στην πραγματικότητα, κινήθηκε γρηγορότερα από οποιοδήποτε ανθρωπογενές αντικείμενο, εκτοξεύοντας με ταχύτητα 692.000 k/h - που ισοδυναμεί με πτήση από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.

