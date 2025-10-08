Ο πόνος των εκλογών του βορρά στον νότο

Είναι πάρα πολλοί από τους Ελληνοκύπριους αδελφούς μας θέλουν να εκλεγεί ο Τουφάν. Και εγώ θέλω να εκλεγεί ο Τουφάν, κ. Μίκη. Όμως, από πού να το ξέρεις εσύ; Γίνεται και να μην το ξέρεις; Μάλιστα έχω δώσει και μια συμβουλή στον Ταγίπ Ερντογάν.

«Εκλέξτε τον Τουφάν, θα σας βολέψει πιο πολύ από τον Τατάρ», του είπα. Φαίνεται πως έχασες εκείνο το άρθρο μου κ. Χατζηνεοφύτου. Δεν πειράζει. Είσαι ένας από τους χιλιάδες Κύπριους που η πατρίδα τους είναι υπό κατοχή. Όμως, εγώ είμαι αυτός που ζει στην κατεχόμενη περιοχή, όχι εσύ.

Γιατί να σπαταλήσει ο Ερντογάν έναν άνθρωπο ο οποίος του στέλνει μήνυμα λέγοντας. «εγώ δεν καβγαδίζω με την Τουρκία, δεν καβγάδισα και δεν θα καβγαδίσω»; Είναι φρόνιμο; Ουσιαστικά, έτσι έλεγε και ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Ο Ερντογάν το ήξερε αυτό. Έκανε μια ορθή επιλογή το 2005. Θυσίασε ακόμα και τον Ντενκτάς για τον Ταλάτ. Είδε πολλά οφέλη από τον Ταλάτ. Ήταν φρόνιμος και έξυπνος. Έλεγε πως «αν η Τουρκία μου πει κάθισε κάθομαι και αν μου πει σήκω σηκώνομαι». Τότε είχε αρχίσει η μεγάλη φούρια του πλιάτσικου. Φέρει τη σφραγίδα της περιόδου Ταλάτ και η επιχείρηση νομιμοποίησης των ελληνοκυπριακών περιουσιών - λαφύρων που βρίσκονται στον βορρά. Η Επιτροπή Ακίνητων Περιουσιών. Όποιος πούλησε, αδελφέ Μίκη, πούλησε.

Όμως, οι δύσμοιροι πέντε Ελληνοκύπριοι αδελφοί μας φυλακίστηκαν προτού μπορέσουν να πουλήσουν. Ο Ταλάτ ασχολείτο συνεχώς πέντε χρόνια με το να ανοίξει τον δρόμο της Τουρκίας. Και ουσιαστικά πέτυχε. Άνοιξε ο δρόμος της Τουρκίας. Έκλεισε ο δικός μας δρόμος. ημερολόγιο Δεν θα με ρωτήσεις γιατί θέλω να εκλεγεί ο Τουφάν; Να σου πω έστω και αν δεν ρώτησες. Για να δει ο λαός μας λίγο πιο πολύ ότι ουσιαστικά η Τουρκία είναι αυτή που μας διοικεί.

Σε σύγκριση με το παρελθόν, υπάρχουν πλέον κάποιοι που το βλέπουν αυτό. Όμως, δεν αρκεί. Πρέπει όλοι να καταλάβουν πως έστω και αν αλλάξει ο ηγέτης εδώ, δεν θα αλλάξουν και πολλά. Οι εκλογές είναι μόνο ο μανδύας της κατοχής. Ωφελούν πολύ τον κατακτητή. Μα τον Θεό δεν ξέρω πώς ωφελούν εσένα στον νότο, κύριε Χατζηνεοφύτου. Αν δεν κατέλθει κανείς στις εκλογές, θα δεθούν τα χέρια της Τουρκίας.

Δεν θα μπορεί να παρουσιάζει την ΤΔΒΚ στον κόσμο ως ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Είναι αλήθεια πως κανείς στον κόσμο δεν το πιστεύει αυτό, όμως, ας είναι. Διαχειρίζεται την κατάσταση. Πώς θα μας απαλλάξει από αυτή την κατοχή. αγαπητέ φίλε μου, ένας ηγέτης ο οποίος λέει «δεν καβγαδίζω με την Τουρκία»; Πίστεψε με, δεν ξέρω. Ίσως εσύ να το ξέρεις. Κάνε τον κόπο και εξήγησέ μας το σε παρακαλώ. Ο Ταλάτ άνοιξε τον δρόμο της Τουρκίας, όμως δεν μπόρεσε να τον ανοίξει πλήρως. Δεν έχω απολύτως καμία αμφιβολία ότι θα συμπληρώσει ο Τουφάν αυτό που λείπει. Στο μεταξύ, πρέπει να σου πω ότι θαυμάζω τον αγώνα που δίνεις στον νότο για να εκλεγεί ο Τουφάν.

Έφτασε και σε εμένα το μήνυμα που έστειλες στους διαμένοντες στον βορρά από τον νότο λέγοντας «αφήστε τις δηλητηριώδεις επικρίσεις σας και μαζευτείτε γύρω από τον Τουφάν». Έτσι. Πρέπει να φιμώσεις τις δηλητηριώδεις πέννες. Να έχεις και εσύ συμβολή σε αυτή την εκλογική νίκη. Εμείς θα ψηφίσουμε τον Τουφάν. Όμως, δώστε του και εσείς αυτό που θέλει. Πες στον Χρίστο να του το δώσει. Πρώτα απ’ όλα το μερίδιό μας στην ενέργεια. Δεν μπορείτε να τη φάτε όλη, δεν σφάξανε. Κοροϊδέψατε τον Τατάρ, όμως δεν μπορείτε να ξεγελάσετε τον Τουφάν. Και μην ξεχνάτε, ο αγωγός θα περάσει οπωσδήποτε από την Τουρκία. Επιπλέον, στο εξής θα περνούν στον νότο τα αδέλφια μας από την Τουρκία που βρίσκονται εδώ. Θα πηγαίνουν να κάνουν εκδρομή και εκείνοι στο Τρόοδος, όπως όλοι, και θα περιπατούν στη λεωφόρο της Λάρνακας. Θα αφήσετε και τον κακομοίρη τον Σιμόν. Ό,τι πει ο Τουφάν, αυτό είναι.

Το περιουσιακό δεν επιλύεται ρίχνοντας τον Σιμόν φυλακή. Είμαστε ίσοι εταίροι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα μας δώσετε και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα θέλοντας και μη. Ο Τουφάν δεν μασάει, ξέρεις. Θα τα πάρουμε με το έτσι θέλω, λέει. Μετά τις 19 Οκτωβρίου δεν θα μπορείτε να απορρίπτετε κανέναν που έκανε αίτηση για την υπηκοότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ζήτησε ταυτότητα και διαβατήριο.

Τέλος πάντων, κύριε Χατζηνεοφύτου. Κατά τη γνώμη μου, καλά θα έκανες να έβλεπες τη δική σου δουλειά. Άφησε τον Τουφάν και κοίτα τον Νετανιάχου. Δεν βλέπεις; Θα μας καταβροχθίσει όλους ο άνθρωπος!