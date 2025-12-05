Τρίζει τα δόντια του ο... Byron: Στο έλεος της κακοκαιρίας η Ελλάδα- Δρόμοι ποτάμια, απεγκλωβισμοί πολιτών και χάος (ΕΙΚΟΝΕΣ-ΒΙΝΤΕΟ)

H κακοκαιρία Byron σφυροκοπά την Αττική με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, η Νέα Πέραμος και η Μάνδρα.

Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων έχουν πλημμυρήσει δρόμοι, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων. Τα ξημερώματα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους των Μεγάρων και της Μάνδρας να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

Μήνυμα του 112 εστάλη σήμερα το πρωί και στους κατοίκους του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας για να αποφεύγουν τις μετακινήσεις εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων. Κλειστή είναι η εθνικής οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο.

Σοβαρά⚠️ πλημμυρικά φαινόμενα στη νέα Πέραμο



Καμιά άσκοπη μετακίνηση σε νέα Πέραμο Μάνδρα Μέγαρα pic.twitter.com/9K6ji0b56b — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) December 5, 2025

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί τουλάχιστον 230 κλήσεις για άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία, με τα πληρώματα να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Μεταξύ άλλων, έλαβαν μήνυμα από το 112 οι παρακάτω περιοχές:

Αττική έως το μεσημέρι της Παρασκευής (5/12)

Εύβοια έως το μεσημέρι της Παρασκευής

Κεντρική Μακεδονία έως το βράδυ της Παρασκευής

Κρήτη και Κυκλάδες έως το μεσημέρι της Παρασκευής

Μαγνησία, Λάρισα και Σποράδες έως το βράδυ της Παρασκευής

Πιερία έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12)

Χίος, Σάμος, Ικαρία και Δωδεκάνησα από το πρωί έως το βράδυ της Παρασκευής







Κλειστά σχολεία και σχολές σήμερα λόγω του Byron

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, λόγω της κακοκαιρίας Byron με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ.

Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι σήμερα 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων: δήμος Ταύρου Δήμος Μοσχάτου Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας Δήμος Διον Ολύμπου Δήμος Κατερίνης Δήμος Ρόδου Δήμος Κάσου Δήμος Τήλου Δήμος Σύμης Δήμος Καστελόριζου Δήμος Ανατολικής Μάνης Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, CNN.GR, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ