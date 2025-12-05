Ουκρανία: Η στιγμή που drone χτυπά μεγάλη ρωσική μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Στην Κύπρο η Ολγκίν για επαφές, συναντάται σήμερα με Έρχιουρμαν και αύριο με ΠτΔ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στις 11 Δεκεμβρίου οι δυο ηγέτες θα επισκεφθούν από κοινού τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ) και ακολούθως θα έχουν κοινή συνάντηση υπό την καθοδήγηση της κ. Ολγκίν, όπως έχει ανακοινώσει ο εκπρόσωπος των ΗΕ στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ.

Νέο κύκλο επαφών στην Κύπρο ξεκινά σήμερα η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία έφθασε την Πέμπτη το βράδυ στο νησί.

Η κ. Ολγκίν είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί στις 11:00 σήμερα το πρωί στα κατεχόμενα με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Εξάλλου αύριο το πρωί στις 10:00 η κ. Ολγκίν θα γίνει δεκτή, στο Προεδρικό Μέγαρο, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στις 11 Δεκεμβρίου οι δυο ηγέτες θα επισκεφθούν από κοινού τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ) και ακολούθως θα έχουν κοινή συνάντηση υπό την καθοδήγηση της κ. Ολγκίν, όπως έχει ανακοινώσει ο εκπρόσωπος των ΗΕ στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ.

Υπενθυμίζεται πως η κ. Ολγκίν συμμετείχε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην πρώτη συνάντηση που είχαν τον περασμένο μήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Τουφάν Έρχιουρμαν μετά την ανάδειξη του τελευταίου στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, ο οποίος την φιλοξένησε στην οικία του στην περιοχή του παλιού αεροδρομίου Λευκωσίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΙΑΚΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΜΑΡΙΑ ΑΝΧΕΛΑ ΟΛΓΚΙΝΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα