Αιμοδοσία στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου : Μια υπενθύμιση στην αλληλεγγύη

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Αιμοδοσία με τη συμμετοχή του προσωπικού της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση της Αναπληρώτριας Επάρχου Πάφου Φρόσω Γεωργίου.

Όπως αναφέρει η κ. Γεωργίου κάθε φιάλη αίματος είναι μια πράξη βαθιάς ανθρωπιάς μια προσφορά που μπορεί να χαρίσει ζωή, να στηρίξει έναν συνάνθρωπο σε ανάγκη και να δώσει ελπίδα σε οικογένειες που περνούν δύσκολες στιγμές.

Η σημερινή μας δράση πρόσθεσε, « μάς υπενθυμίζει ότι η αλληλεγγύη δεν είναι απλώς αξία – είναι πράξη.

Είναι επιλογή να στεκόμαστε δίπλα στον άλλον, να προσφέρουμε από το περίσσευμα της καρδιάς μας και να συμβάλλουμε όλοι μαζί σε μια κοινωνία πιο δυνατή, πιο ανθρώπινη και πιο ενωμένη» .

Ακολούθως ευχαρίστησε θερμά όλους όσους συμμετείχαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Με μικρές πράξεις μπορούμε να κάνουμε μεγάλο καλό, κατέληξε η κ. Γεωργίου.

