Δεν υπάρχει κανείς που λέει άει σιχτίρ;

Πάρα πολλοί νομίζουν ότι η Τουρκία εισήλθε σε μια νέα περίοδο και αλλάζει πολιτική. Θέλει να έρθει κοντά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι’ αυτό αποφάσισε να κάνει εκ νέου στροφή 180 μοιρών στην πολιτική της στο Κυπριακό. Δηλαδή, λέει, θα επιστρέψει ξανά από το μοντέλο δύο κρατών στην ομοσπονδία. Ως εκ τούτου, λέει, άφησε τον Ερσίν Τατάρ και κατευθύνθηκε προς τον Τουφάν Έρχουρμαν, που θεωρεί ότι θα την ωφελήσει πιο πολύ. Υπάρχουν κάποιοι που σκέφτονται έτσι τόσο στον βορρά όσο και στον νότο. Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη. Η Τουρκία, τι ζημιά έπαθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να νιώσει την ανάγκη για μια τέτοια προσέγγιση, και ειδικά στο Κυπριακό. Τι ζημιά έπαθε; Ζήτησε λύση δύο κρατών στην Κύπρο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δυσανασχέτησε μαζί της; Μήπως υπήρξε κανείς που της φώναξε επειδή άνοιξε ένα τμήμα του κλειστού Βαρωσιού; Μήπως υπήρξε κανείς που επιχείρησε να την τιμωρήσει επειδή στοιβάζει συνεχώς πληθυσμό στο νησί; Μήπως της έκανε κάτι επειδή δεν επέτρεψε την είσοδο στην Τουρκία Τουρκοκύπριων διανοούμενων που δεν της αρέσουν, ανακηρύσσοντάς τους τρομοκράτες; Ποιος της τράβηξε το αφτί επειδή συνέλαβε Ελληνοκύπριους στήνοντας δολοπλοκία; Ποιος είπε ότι θα της επιβάλει κυρώσεις αν δεν επιστρέψει στην ομοσπονδία;

Προσπεράστε τα αυτά, προσπεράστε τα. Στην Τουρκία υπάρχει ένα σουλτανάτο του Ταγίπ Ερντογάν διάρκειας 23 χρόνων. Ό,τι κάνει στη δική του χώρα, κάνει και στην Κύπρο. Και οι πιο ισχυροί υποστηρικτές της σε αυτό είναι η Αμερική και η Ευρώπη. Δεν έχει ανάγκη να φλερτάρει πιο πολύ με την Ευρώπη. Και πάλι όμως, αν θεωρήσει ότι θα την ωφελήσει πιο πολύ, μπορεί να προτιμήσει τον Τουφάν Έρχουρμαν αντί τον Τατάρ. Όμως, αυτό δεν θα γίνει επειδή θέλει να έρθει πιο κοντά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν γίνει, θα είναι για να καταπνίξει τις φωνές που υψώνονται εναντίον της ανάμεσά μας.

Όμως, δεν μπορούμε να δούμε κάτι συγκεκριμένο αναφορικά με το ότι προτιμά τον Τουφάν Έρχουρμαν. Ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει μια φούρια στήριξης από την Άγκυρα προς τον Ερσίν Τατάρ. Στοίβαξαν εδώ το βαρύ πυροβολικό των πολιτικών κομμάτων. Χωρίς δισταγμό λένε ανοικτά πως «ήρθαμε να στηρίξουμε τον Ερσίν Τατάρ για μια λύση δύο κρατών». Η κοινότητα συνήθισε τόσο πολύ σε αυτό που δεν εκπλήσσεται πλέον. Η παρέμβαση γίνεται συνήθης και φυσιολογική. Στο CTP αποφάσισαν. Θα σιωπούν μέχρι τις εκλογές. Δεν θα το αναφέρουν αυτό. Δεν θα παραπονεθούν. Δεν λένε τίποτα και τα άλλα κόμματα, οι συντεχνίες και οι οργανώσεις. Κάποτε ο μακαριστός ηγέτης του CTP Νατζί Ταλάτ είχε δει αυτές τις εικόνες και είχε φωνάξει «ποιοι είναι αυτοί μωρέ;» Αυτά τα λόγια έμειναν στην ιστορία μας ως ένα απόφθεγμα. Όπως και η απάντηση «άει σιχτίρ», την οποία έδωσε από τηλεοράσεως ο Αρίφ Χασάν Ταχσίν στον Ερχάν Αρικλί που του είπε «εγώ είμαι πιο Κύπριος από εσάς». Έμειναν πολύ στο παρελθόν εκείνες οι μέρες; Πήγαμε πιο πίσω και από αυτό τώρα;

Όταν εξελέγη ο Μουσταφά Ακιντζί υπήρχε μια ελπίδα μέσα στην ελληνοκυπριακή κοινότητα στον νότο. Είχε ωθήσει την πίστη της για λύση. Όμως, τώρα δεν υπάρχει αυτή. Κάποιοι Ελληνοκύπριοι, με τους οποίους συναντήθηκα χθες στον νότο, δεν πιστεύουν ότι θα υπάρξει αλλαγή έστω και αν εκλεγεί ο Τουφάν Έρχουρμαν. Ο Τουφάν υπόσχεται να ζητήσει λογοδοσία από την ελληνοκυπριακή πλευρά, όχι από την Τουρκία. Δεν αναφέρεται σε ένωση της Κύπρου, αναφέρεται σε ένωση του πληθυσμού από την Τουρκία με τους Τουρκοκύπριους. Και απευθύνεται πιο πολύ στους καταγόμενους από την Τουρκία που έχουν περισσότερη βαρύτητα ως ψηφοφόροι. Τους υπόσχεται την υπηκοότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούς υπόσχεται να περνούν ελεύθερα στον νότο, όπως οι Τουρκοκύπριοι. Ανταγωνίζεται με τον Τατάρ για να μπορέσει να πάρει τις ψήφους του πληθυσμού από την Τουρκία. Στις ομιλίες του δεν υπάρχουν πλέον οι Τουρκοκύπριοι, υπάρχουν μόνο οι καταγόμενοι από την ΤΔΒΚ. Αυτή η εκλογική νίκη, θα είναι το πολύ μόνο νίκη του πληθυσμού από την Τουρκία.

Όμως, αυτές οι εκλογές έπαψαν πλέον να είναι εκλογές ανάμεσα στον Τατάρ και τον Έρχουρμαν. Μετατράπηκαν σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα στην Άγκυρα και τους Τουρκοκύπριους. Είναι σημαντικό να κερδίσουν αυτό τον καβγά οι Τουρκοκύπριοι, παρά αυτή τη βαριά παρέμβαση. Χάσαμε αυτή την ευκαιρία στις προηγούμενες εκλογές. Δεν έπρεπε να τους επιτρέψουμε να φάνε τον Ακιντζί. Μπορεί να κερδίσει ο Τουφάν αυτές τις εκλογές. Όμως, η ουσιαστική νίκη δεν θα ανήκει στον Τουφάν, θα ανήκει στους Τουρκοκύπριους. Ουσιαστικά πρέπει να προβώ σε μια διόρθωση εδώ. Θα είναι νίκη του πληθυσμού της ΤΔΒΚ, όχι των Τουρκοκυπρίων! Ενάντια στον Ταγίπ Ερντογάν!