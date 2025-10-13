Ποια φριτέζα αέρος να επιλέξω και γιατί;

Η μεγάλη εμπορική απήχηση που γνωρίζουν πλέον, ολοένα και πιο πολύ, οι φριτέζες αέρος, που πλέον κοσμούν σχεδόν κάθε ελληνικό νοικοκυριό, κάθε άλλο παρά τυχαία ή παροδική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Και αυτό γιατί πια έχει γίνει κατανοητό ότι είναι σχεδόν αναγκαίες στη μαγειρική καθημερινότητα -ειδικά μίας πολυμελούς οικογένειας- γλιτώνοντας τους ιδιοκτήτες τους από σπατάλη χρόνου, ενέργειας ακόμα και χρημάτων. Το επίσης καταπληκτικό όμως είναι ότι μπορούν με την ίδια χαρακτηριστική ευκολία να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο από ανθρώπους που παίζουν τη μαγειρική στα δάχτυλα αλλά και από πρωτάρηδες στο είδος που ακόμα ψάχνουν τα πατήματά τους στην κουζίνα.

Και αφού έχουμε καταλήξει ότι όντως χρειάζεται να επενδύσουμε σε μία αξιόπιστη φριτέζα αέρος, γεννιούνται τα εξής ερωτήματα: Ποια φριτέζα αέρος είναι κατάλληλη για εμάς; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει, ώστε να μας δίνει νόστιμα πιάτα; Εκτός από τα λίτρα, να προβληματιστούμε και για το αν ο κάδος πρέπει να είναι τετράγωνος ή στρογγυλός; Ή να το ψάξουμε λίγο παραπάνω, πριν καταλήξουμε στο αν χρειάζεται η σχάρα ή όχι; Αυτά και πολλά άλλα, καλό είναι να τα απαντήσουμε πριν αποφασίσουμε να αγοράσουμε ένα συγκεκριμένο μοντέλο air fryer και υπό το πρίσμα, πάντα, των ιδιαίτερων διατροφικών μας απαιτήσεων.

Τετράγωνος ή στρογγυλός κάδος;

Πολύ συχνά, στην αναζήτηση του κατάλληλου για εμάς, air fryer το θέμα που προκύπτει είναι όχι μόνο αν θα μαγειρεύει σωστά και γρήγορα τα φαγητά που έχουμε κατά νου, αλλά και το εάν θα μας καλύπτει ως προς την χωρητικότητά του. Γι’ αυτό και το πρώτο ερώτημα, συνήθως, που δέχονται οι πωλητές των air fryers έχει να κάνει με τα λίτρα της συσκευής. Αυτό όμως που, δυστυχώς, παραλείπουμε, σχεδόν πάντα να ρωτήσουμε, είναι αναφορικά με το σχήμα του κάδου. Η αλήθεια είναι ότι, το εάν ένας κάδος είναι τετράγωνος ή στρογγυλός καθορίζει εν πολλοίς και την ποσότητα φαγητού που μαγειρεύει.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι τετράγωνοι κάδοι εξασφαλίζουν περισσότερο χώρο στο να τοποθετήσουμε μεγαλύτερες ποσότητες φαγητού, σε σχέση με τους στρογγυλούς κάδους, ακόμα και αν η χωρητικότητα αυτών των δύο (σε λίτρα) είναι ακριβώς η ίδια. Τα συμπεράσματά τους όμως δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη χωρητικότητα αλλά και με την αποτελεσματικότητα στο μαγείρεμα: Οι φριτέζες αέρος με μικρό, στρογγυλό καλάθι τραγανίζουν πολύ λιγότερο το φαγητό μας, οπότε αν ο στόχος μας είναι να φτιάχνουμε τραγανές κοτομπουκιές, πατάτες ή κροκέτες μέσα σε αυτές, τότε ένας τετράγωνος κάδος θα μας έδινε σίγουρα, καλύτερα αποτελέσματα.

Με σχάρα ή χωρίς;

Και αφού πια έχουμε καταλήξει στο ιδανικό σχήμα του κάδου, σειρά έχει η σχάρα. Να χρησιμοποιούμε τη σχάρα καθώς μαγειρεύουμε εκεί ή είναι τελικά περιττή; Η απάντηση είναι ταυτισμένη με το τί θέλουμε να μαγειρέψουμε. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να ψήσουμε μπριζόλες ή μπιφτέκια και θέλουμε να τους δώσουμε την υφή που θα αποκτούσαν καθώς θα ψήνονταν στο γκριλ της κουζίνας μας, αλλά στην πιο υγιεινή εκδοχή τους, τότε η σχάρα του air fryer θα μας έδινε αυτό το αποτέλεσμα, ευτυχώς, μάλιστα, χωρίς να χρειάζεται να λερώνουμε με λίπη την κουζίνα μας.

Το μυστικό σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να προθερμάνουμε τη συσκευή μας, με τη σχάρα στο εσωτερικό της, για έξτρα νοστιμιά και για λιγότερο χρόνο. Με την ίδια επιτυχία μπορούμε να ψήσουμε στη σχάρα κοτόπουλο, κοτομπουκιές, ψάρι και ότι άλλο βάζαμε μέχρι χθες στο γκριλ της κουζίνας μας. Συμβουλή: Δεν παραλείπουμε να στρώσουμε κάτω από τη σχάρα μία λαδόκολλα ώστε να συγκεντρώσει τα λίπη, ενώ για ακόμα πιο γρήγορο ψήσιμο, τοποθετούμε τη σχάρα ψηλότερα.

