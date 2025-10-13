Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έκκληση για διατήρηση της καθαριότητας στον παραλιακό πεζόδρομο Χλώρακας – Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Xαιρετίζει τις εργασίες που σχεδόν έχουν αποπερατωθεί στον παραλιακό πεζόδρομο Χλώρακας – Πάφου ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας Ανδρέας Κυριάκου και απευθύνει έκκληση για την διατήρηση της καθαρiότητας και του ευπρεπισμού του χώρου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο κ. Κυριάκου σημειώνει πως οι εργασίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα με σχετική άνεση θα μπορεί κάποιος μέσω του γεφυριού της γνωστής θαλάσσιας περιοχής "Βρέξη" να απολαμβάνει τον περίπατο του από την Χλώρακα  μέχρι το Κάστρο, το Λιμανάκι της Πάφου και απο εκεί μέχρι και την παραλία της Γεροσκήπου.

Στον πεζόδρομο αναμένεται να τοποθετηθούν παγκάκια, κάλαθοι αχρήστων, δημιουργία πράσινων χώρων κτλ.

Ο κ. Κυριάκου απευθύνει έκκληση προς όλους να είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με την διατήρηση της καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος και της φυσικής ομορφιάς των θαλάσσιων περιοχών μας.

