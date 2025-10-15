Ψυχογράφημα μιας βαριάς υπογραφής…

Και τώρα, πού να στρέψουμε την προσοχή μας; Τα στιγμιότυπα από τη Γάζα και το Ισραήλ θα αρχίσουν να αραιώνουν. Ο πλανητάρχης έκανε αυτό που τους έταξε, και με χοντρό μαρκαδόρο έβαζε την πλατιά του υπογραφή σε όποιο έγγραφο του άνοιγαν μπροστά του…

Γιατί υπογράφει με τόσο χοντρό μαρκαδόρο ο Ντόναλντ Τρασμπ; Μήπως για να βλέπουν την υπογραφή του ακόμα κι αυτοί που βρίσκονται μακριά, όσοι έχουν μυωπία, πρεσβυωπία ή στραβισμό;

Και στα έγγραφα του Λευκού Οίκου με τον ίδιο τρόπο υπογράφει. Φαρδιά, πλατιά, παχιά!

Πρόσεξα και κάτι άλλο. Βάζει και αρκετή πίεση στην υπογραφή του. Γράφει με πάθος, ένταση και ετσιθελικά. Σχεδόν αρχίζει, ή αρχίζει, η υπογραφή του, από την μια άκρη της σελίδας και κοντεύει να… βγει έξω!

Τύπωσα μια υπογραφή του και την έχω μπροστά μου…Γραφολόγος δεν είμαι, αλλά αρκετή ψυχοθεραπεία και ψυχανάλυση έκανα, και μπορώ να αποτολμήσω μια πρώτη προσέγγιση και ανάλυση της υπογραφής…

Κατ’ αρχήν γράφει πάντα με μαύρο χρώμα. Και χοντρό κεφάλι. Το μαύρο χρώμα (κατ΄αρχάς) και σύμφωνα με την επιστήμη, δεν είναι χρώμα. Είναι απουσία χρώματος. Υπάρχουν όλα τα άλλα και γι' αυτό φαίνεται να μαυρίζει…Αν θέλετε το πιστεύετε.

Κοιτάξτε τώρα προσεχτικά… Αρχίζει με ένα άλμα προς τα πάνω. ‘Όπως ο Μανώλο Καραλής, ο Έλληνας επικοντιστής… Πιο ψηλά σε ό,τι θα ακολουθήσει. Πέφτοντας κάτω, αρχίζει ένα… καρδιογράφημα σχεδόν σταθερό πάνω - κάτω και λίγο πριν φτάσει στο επίθετο «Τ» ξετινάζεται και πάλι προς τον… ουρανό. Είπαν ότι ο Τραμπ είναι νάρκισσας. Αυτό φαίνεται από την υπογραφή του που προσπαθούμε να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε. Το μοτίβο του συνεχούς πάνω - κάτω είναι σφραγίδα ταυτότητας ενός ανθρώπου που προσπαθεί να ελέγξει τα σκαμπανεβάσματά του, μη διστάζοντας όμως στην αρχή και στο τέλος της προσωπικότητάς του να είναι η επιθυμία να βρίσκεται στην κορυφή. Στην τελευταία ανύψωση -και δώστε προσοχή σ' αυτό- υπάρχει μια απότομη πτώση προς τα κάτω. Λες και ο άνθρωπος εκφράζει τα απωθημένα του, που αρκετές φορές τον πνίγουν και τον κάνουν να βυθίζεται στις αντιφάσεις του. Πόσες φορές δεν ακούσατε τις ανατρεπτικές δηλώσεις του που ανατρέπουν δικές του προηγούμενες…

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι αυτό που πολλοί του αποδίδουν. Δεν είναι αλλοπρόσαλλος, αλλά τρομερά σταθερός στην εμπιστοσύνη του εαυτού του. Οι κορυφές-αιχμές στην υπογραφή υποδηλώνουν την προσήλωσή του να βρίσκεται πάνω από τους άλλους. Κορυφές- αιχμές που ενώνονται με σταθερά αλλά ελεγχόμενα σκαμπανεβάσματα. Να του ευχηθούμε αυτήν την υπογραφή να τη βάλει και στα ρωσοουκρανικά κείμενα συμφωνίας και ειρήνευσης!