Χριστοδουλίδης: Ώρα για ενιαία «ψηφιακή ηλικία ενηλικίωσης» στην ΕΕ – Κοινή επιστολή 6 κρατών προς Κομισιόν

Σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία των ανηλίκων στον ψηφιακό κόσμο στηρίζει η Κυπριακή Δημοκρατία, με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να συνυπογράφει επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με άλλους πέντε Ευρωπαίους ηγέτες.

Στην επιστολή, την οποία συνυπέγραψαν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Σλοβενίας και της Δανίας, εκφράζεται η κοινή πρόθεση για τη δημιουργία μιας ενιαίας «ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης» στην ΕΕ, αναφορικά με την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη θέσπιση ενιαίων ευρωπαϊκών αρχών για την ελάχιστη ηλικία πρόσβασης των ανηλίκων, με σκοπό την καλύτερη προστασία των παιδιών μας στο διαδίκτυο», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε γραπτή δήλωσή του.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμένης δράσης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κινδύνων που απειλούν τα παιδιά στον ψηφιακό κόσμο. «Οφείλουμε να δράσουμε αποφασιστικά […] από τον κυβερνοεκφοβισμό και την έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο, έως τους εθιστικούς αλγορίθμους και τη λανθασμένη χρήση της τεχνολογίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Η προστασία της ψυχικής υγείας και της ευημερίας των παιδιών μας δεν αποτελεί επιλογή, αλλά καθήκον», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη φέρει ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές να διασφαλίσει ένα ασφαλές, αξιόπιστο και ανθρώπινο ψηφιακό περιβάλλον».

Η πρωτοβουλία αυτή, όπως εξήγησε ο Πρόεδρος, συνδέεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των ανηλίκων και με την πιλοτική φάση του ευρωπαϊκού εργαλείου επαλήθευσης ηλικίας, στο οποίο συμμετέχει και η Κύπρος. «Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός ασφαλούς, διαφανούς και φιλικού προς τον χρήστη συστήματος ψηφιακής ταυτοποίησης που θα προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια κάθε παιδιού», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ηθική λογοδοσία στον ψηφιακό χώρο. Όπως τόνισε, «ως επερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026, η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναδείξει την ασφαλή ψηφιακή μετάβαση των παιδιών ως οριζόντια πολιτική προτεραιότητα».

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος σημείωσε πως η Κύπρος φιλοδοξεί να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης «που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και πρωτίστως το παιδί, συνδυάζοντας την καινοτομία με την ασφάλεια και την τεχνολογική πρόοδο με την κοινωνική ευθύνη».

«Γιατί τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ευημερία, την ασφάλεια και την ψυχική υγεία των παιδιών μας», ανέφερε καταληκτικά.