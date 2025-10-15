Ισραήλ: Οι οικογένειες ταυτοποίησαν τις σορούς τριών ισραηλινών ομήρων

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τρεις από τις τέσσερις σορούς Ισραηλινών ομήρων που παραδόθηκαν χθες από τη Χαμάς στη Γάζα ταυτοποιήθηκαν επισήμως από τις οικογένειές τους.

Ταυτοποιήθηκαν τρεις από τις τέσσερις σορούς ισραηλινών ομήρων στη Γάζα, που επεστράφησαν χθες, Τρίτη, το βράδυ από τη Χαμάς, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι οικογένειες αφού επιβεβαιώθηκε η ταυτοποίηση των συγγενών τους από την εθνική ιατροδικαστική υπηρεσία.

«Με απέραντη θλίψη και απέραντο πόνο ανακοινώνουμε την επιστροφή του σώματος του πολυαγαπημένου μας Ουριέλ Μπαρούχ από τη λωρίδα της Γάζας, έπειτα από δύο ατέλειωτα χρόνια προσευχών, ελπίδας και πίστης», ανακοίνωσε η οικογένεια αυτού του κατοίκου της Ιερουσαλήμ που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη μουσική γιορτή Nova σε ηλικία 35 ετών.

Οι συγγενείς των Ταμίρ Νιμρόντι και Εϊτάν Λεβί ανακοίνωσαν επίσης την επιστροφή των σορών τους στο Ισραήλ. Οδηγός ταξί ηλικίας 53 ετών, ο Εϊτάν Λεβί σκοτώθηκε αφού είχε αφήσει μια φίλη στο κιμπούτς Μπεερί το πρωί της επίθεσης της Χαμάς. Στρατιώτης ηλικίας 18 ετών, ο Ταμίρ Νιμρόντι είχε αιχμαλωτισθεί σε στρατιωτική βάση στα σύνορα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

