Νομοσχέδιο ΗΠΑ για ασφάλεια στην Αν. Μεσόγειο με τη συνεισφορά της Κύπρου – Τι προβλέπει

Σημαντικές διατάξεις για την ενίσχυση του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) και τη θεσμοθέτηση του αμερικανικού ενδιαφέροντος για τα θέματα ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο περιλαμβάνει η πρώιμη εκδοχή του νομοσχεδίου για τη χρηματοδότηση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής (State Reauthorization Act) στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι διατάξεις αυτές αποτελούν τμήματα του νομοσχεδίου που είχε καταθέσει μερικούς μήνες νωρίτερα η βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη με αντικείμενο τη συνεργασία πάνω σε θέματα αντιτρομοκρατίας και θαλάσσιας ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο State Reauthorization Act ενσωματώθηκαν οι διπλωματικές προβλέψεις του αρχικού κειμένου, ενώ οι αμυντικές εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA).

Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο State Reauthorization Act προβλέπουν την παράταση της διακοινοβουλευτικής ομάδας συνεργασίας 3+1 (ΗΠΑ-Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ) έως το 2027. Η ομάδα είχε θεσμοθετηθεί με τον Νόμο για την Αμυντική και Διακοινοβουλευτική Εταιρική Σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας του 2021, που είχε καταθέσει ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, και λήγει στο τέλος του 2025. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία υποομάδας ασφάλειας με συμμετοχή έξι βουλευτών και έξι γερουσιαστών.

Οι διατάξεις μάλιστα του νομοσχεδίου προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, καθώς για πρώτη φορά θεσμοθετείται σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας το σχήμα 3+1 με τη σύσταση Διυπηρεσιακής Ομάδας Συνεργασίας για την Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην ομάδα θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, οι οποίοι θα συναντώνται δύο φορές τον χρόνο με αξιωματούχους από την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ για ζητήματα τρομοκρατίας και θαλάσσιας ασφάλειας.

Το νομοσχέδιο επεκτείνεται και στην Κύπρο, περιλαμβάνοντας ρύθμιση του βουλευτή Κρις Πάππα για το εμπάργκο πώλησης όπλων. Η διάταξη δεν καταργεί το εμπάργκο, αλλά επεκτείνει τη διάρκεια ανανέωσης του από ένα σε πέντε έτη, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για πιο μακροχρόνιο εξοπλιστικό σχεδιασμό από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εξέταση του State Reauthorization Act στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έχει ολοκληρωθεί και πλέον αναμένεται συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την επανέναρξη της λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης. Στη Γερουσία, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων Τζιμ Ρις δεν έχει καταθέσει αντίστοιχο State Reauthorization Act, γεγονός που αφήνει αβέβαιη την τελική πορεία των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην εκδοχή του νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

