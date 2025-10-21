Αυτή είναι μια κουβέντα στην οποία αξίζει να σταθεί κάποιος: «Στην Κύπρο θα γίνει το αναμενόμενο». Τι θα γίνει; Πώς θα γίνει; Ποιος θα κάνει κάτι σε ποιον; Δεν το δήλωσε ο Ντουράν Καλκάν. Είπε μόνο αυτό και το άφησε ώς εκεί. Έκανε την καρδιά μας να χοροπηδήσει. Μείναμε με την περιέργεια. Υπάρχει κάτι που ξέρει και εμείς δεν το ξέρουμε;

Ο Ντουράν Καλκάν δεν είναι κάποιος τυχαίος. Είναι ένας από τους σημαντικούς ηγέτες του ΡΚΚ. Παραπονιέται ότι δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί πρόοδος στην «ειρηνευτική διαδικασία» που άρχισε με τους Κούρδους στην Τουρκία. Γράφω το «ειρηνευτική διαδικασία» εντός εισαγωγικών. Διότι δεν το πιστεύω. Πώς γίνεται αναφορά σε ειρήνη σε μια χώρα που δεν υπάρχει δημοκρατία και νόμος και διοικείται με φασισμό; Βγήκε στο προσκήνιο ο Αμπντουλλάχ Ότζαλαν. Μίλησε από το νησί του Ιμπραλί, στο οποίο είναι φυλακισμένος εδώ και 26 χρόνια. «Καταθέστε τα όπλα», είπε στους οπαδούς του. Μια ομάδα τα κατέθεσε συμβολικά. Όμως, δεν υπήρξε ανταπόδοση από την άλλη πλευρά. Δεν αφέθηκε ελεύθερος κανένας κρατούμενος Κούρδος πολιτικός. Και κυρίως ο Σελαχαττίν Ντεμιρτάς, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή εδώ και δέκα χρόνια. Πέρασε ένας χρόνος από τη διαδικασία. Και το ΡΚΚ αυτοδιαλύθηκε. Όμως, ακόμα δεν υπάρχει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά.

Ύστερα αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Αίγυπτο. Είπε το εξής: «Τι γυρεύει ο Ταγίπ Ερντογάν εκεί; Προσπαθεί να ωφεληθεί, ελπίζει σε βοήθεια από εκείνους που έκαναν σκευωρίες πριν 27 χρόνια, από την Αμερική, από το Ισραήλ, στους τους οποίους έλεγε πως αντιτίθεται. Θέλει να κάνει συμφωνία μαζί τους». Και μετά από αυτή τη δήλωση σκάει την πραγματική βόμβα του: «Θα δούμε τι θα φέρουν στο κεφάλι του εκείνοι που τώρα τους σφίγγει το χέρι εκεί και λέει πως θα πάρει τη στήριξή τους. Στην Κύπρο θα γίνει το αναμενόμενο. Τότε θα δούμε τι θα πάθει ο καθένας».

Εσείς, τι καταλαβαίνετε από αυτά τα λόγια; Εγώ καταλαβαίνω το εξής: Ο Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να μην τηρεί την υπόσχεση που έδωσε στους Κούρδους για την ειρηνευτική διαδικασία, μπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία και μπορεί και η Αμερική να μην τον πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως, όταν έρθει η σειρά της Κύπρου, δεν θα μπορέσει να το κάνει αυτό. Δεν θα μπορέσει να σταθεί απέναντι στην Αμερική και στο Ισραήλ πάνω σε αυτό το θέμα. Αν δεν αποδεχθεί τους όρους που απαιτούνται, θα ανοίξουν μεγάλοι μπελάδες στο κεφάλι του. Δεν υπάρχει πιθανότητα να πει όχι σε αυτούς!

Χθες έγραψα και εγώ παρόμοια πράγματα. Η Κύπρος είναι ο τελευταίος κρίκος του Σχεδίου Μεγάλης Μέσης Ανατολής. Μετά από το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Συρία και τον Λίβανο, έχουν σειρά το Ιράν και η Τουρκία. Αν έχει η Τουρκία, έχει και η Κύπρος. Και η Κύπρος διαθέτει υδρογονάνθρακες. Δηλαδή, υπάρχει κάθε λόγος για να τεθεί στο στόχαστρο και αυτό το μέρος. Ο Τραμπ θα αποφασίσει για την κατάσταση της Τουρκίας στην Κύπρο. Και φυσικά θα επιλέξει τον πιο επικερδή δρόμο για τον ίδιο. Ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ένας διαβόητος πωλητής. Πούλησε τον Καντάφι. Πούλησε τον Άσαντ. Πούλησε τους Παλαιστίνιους. Πούλησε τη Χαμάς. Θα πουλήσει και τους Τουρκοκύπριους; Θα τους πουλήσει πολύ εύκολα.

Ο Ντουράν Καλκάν αναφέρει ότι στην Κύπρο θα μπορούσαν να συμβούν πράγματα που δεν θα αρέσουν καθόλου στον Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα, φαίνεται βέβαιος γι’ αυτό. Ίσως να μην μπορεί να υπολογίσει ακριβώς τι θα μπορούσε να γίνει, όμως, πιστεύει πως οπωσδήποτε θα γίνουν δυσάρεστα πράγματα. Για να πω την αλήθεια, έτσι θεωρώ και εγώ όσο βλέπω τις κινήσεις του Τραμπ, όπως τη νάρκη που τοποθετήθηκε τυχαία. Αυτή είναι η κατάσταση στον κόσμο. Ο Τραμπ δεν συμπλήρωσε καν έναν χρόνο στο προεδρικό. Τον Ιανουάριο θα συμπληρώσει. Όμως, μέσα στους τελευταίους εννιά μήνες έγιναν μεγάλες αλλαγές σε πάρα πολλά μέρη. Αντιλαμβανόμενη τη δύναμή της, η Αμερική τη χρησιμοποιεί ως απειλή. Η Αμερική εξαπλώνει την κυριαρχία της στον κόσμο και ρυθμίζει τους πάντες. Στο τέλος θα αντιληφθεί πως πρέπει να κάνει μια ρύθμιση και στην Κύπρο. Νομίζετε ότι τυχαία ακόμα και ο Χριστοδουλίδης αγκάλιασε τον Νετανιάχου, τον οποίο μισεί όλος ο κόσμος, ρισκάροντας το μίσος όλων; Τέλος πάντων, εσείς συνεχίστε να περνάτε τον χρόνο σας με μασκαραλίκια όπως ομοσπονδία ή δύο κράτη. Μήπως πρόκειται να ρωτήσουν εσάς για ό,τι και αν κάνουν;