Θα λάχει στον Τουφάν να σπάσει αυτές τις αλυσίδες;

Από τον Ταγίπ Ερντογάν υπέφερε όχι μόνο ο λαός στην Τουρκία, αλλά και στην Κύπρο. Περιμένουν να φύγει από την εξουσία μια ώρα αρχύτερα. Ή να φύγει μόνος του, ή να ανατραπεί. Υπάρχουν κάποιοι που περιμένουν ακόμα και να πεθάνει. Αυτός είναι ένας από τους παράγοντες που επηρέασαν στις πρόσφατες εκλογές. Αν ο πληθυσμός από την Τουρκία μετακινήθηκε προς τον Τουφάν Ερχιουρμάν, κυρίως γι’ αυτό μετακινήθηκε. Δεν θα ήταν δυνατόν αυτό κατά τις λαμπρές μέρες του Ερντογάν. Τότε λάτρευαν τον Ερντογάν και έκαναν ό,τι έλεγε. Έτσι είναι ακόμα πάρα πολλοί από τους πρώτους που μεταφέρθηκαν στην Κύπρο το 1974. Η γενιά του Σχεδίου Ανάν είναι διαφορετική. Είναι γεμάτοι μίσος για τον Ερντογάν και δεν έχουν άδικο. Αν δεν τον ψήφιζε ο πληθυσμός από την Τουρκία, ο Τουφάν Ερχιουρμάν δεν θα μπορούσε να πετύχαινε μια τόσο λαμπρή νίκη. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Ο Τουφάν έδωσε χρυσοποίκιλτες υποσχέσεις στους καταγόμενους από την Τουρκία. Τους υποσχέθηκε να τους κάνει πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους υποσχέθηκε και να μπορούν να περνούν ελεύθερα στον νότο, όπως οι Τουρκοκύπριοι. «Είμαστε όλοι αδέλφια», είπε. Δεν διαχώρισε τους Τουρκοκύπριους από αυτούς. Ήταν και αυτές οι εκλογές ουσιαστικά μια νίκη των καταγόμενων από την Τουρκία, όπως κάθε εκλογές εδώ. Διότι εκείνοι είναι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων. Όμως, δεν υποτιμώ το μερίδιο των Τουρκοκυπρίων σε αυτή τη νίκη. Κοντολογίς, η οργή κατά του Ταγίπ Ερντογάν εδώ μετατράπηκε υπέρ του Τουφάν. Δεν ωφέλησε τον Ερσίν Τατάρ η ομάδα που του έστειλε για την προεκλογική του εκστρατεία. Αντιθέτως, του έκανε ζημιά.

Μήπως μπορούμε να πούμε ότι ο Ερντογάν έχασε τις εκλογές; Δεν μπορούμε. Διότι και στις δύο περιπτώσεις, θα κέρδιζε. Όμως, η επιθυμία του ήταν ο Τατάρ. Ήταν πράγματι ο Τατάρ; Και αυτό αποτελεί ερωτηματικό. Ναι, υπήρξε παρέμβαση, όμως δεν ήταν τόσο άτσαλη και σκληρή όπως στην περίπτωση του Ακιντζί. Ο Ακιντζί και η οικογένειά του απειλήθηκαν με θάνατο. Ο δε Τουφάν ήταν πολύ άνετος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Αν ο Ταγίπ Ερντογάν έβλεπε κάποιον κίνδυνο εδώ, μήπως δεν θα έκανε πάλι αυτό που ήταν να κάνει; Άλλωστε, μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων, συνεχάρη τον Ερχουρμάν χωρίς απολύτως κανέναν προσβλητικό λόγο. Τον συνεχάρη και ο Τζεβντέτ Γιλμάζ, όχι μόνο ο Ερντογάν. Όμως, υπήρξε οργή από τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Άστραψε και βρόντηξε. Έγινε πυρ και μανία. Σχεδόν κήρυξε πόλεμο στους Τουρκοκύπριους από το πρώτο βράδυ. «Δεν αναγνωρίζω αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα», είπε. Γιατί δεν τα αναγνωρίζει, λέει; Διότι η προσέλευση ήταν χαμηλή και αυτή δεν αντικατοπτρίζει τη βούλησή μας, λέει. Κοιτάξτε πράγματα. Είναι χαμηλή προσέλευση 65%; Κάνει έκκληση για να συνέλθει αμέσως, επειγόντως και εκτάκτως η βουλή της ΤΔΒΚ και να μην αναγνωρίσει αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα! Ο Ερντογάν σκέφτεται διαφορετικά από τον Μπαχτσελί; Υπάρχει διαφορά ανάμεσά τους στο θέμα της Κύπρου; Φαίνεται πως ο Μπαχτσελί δεν γνωρίζει καθόλου τον Τουφάν. Δεν θα κάνει απολύτως τίποτα αντίθετο με τα συμφέροντα της Τουρκίας ο Τουφάν. Με τον καιρό θα το δει και εκείνος αυτό και θα το καταλάβει. Δεν γνωρίζουν τον Τουφάν και όσοι χαλούσαν τον κόσμο από τις τηλεοράσεις στην Τουρκία στις παραμονές των εκλογών λέγοντας πως χάνεται η Κύπρος. Επειδή θεωρούν και τον Ερσίν Τατάρ ηγέτη του εθνικιστικού μετώπου, όπως ο Ραούφ Ντενκτάς, νομίζουν πως είναι προδότης οπαδός των Ελληνοκυπρίων ο ηγέτης της αντιπολίτευσης που τάχθηκε αντιμέτωπος με αυτόν.

Ο Τατάρ έχασε με πολύ μεγάλη διαφορά. Σχεδόν συνετρίβη. Ιδού, αυτό είναι το τέλος της αμετροεπούς υποταγής. Ξόδεψε πέντε χρόνια με εθνικιστικούς λόγους. Και σπρώχτηκε στη γωνιά του. Μήπως επειδή πέρασε η ημερομηνία λήξης του; Όμως, όλοι βαρέθηκαν τις ασυνάρτητες ομιλίες και συμπεριφορές του. Ακόμα και άτομα που δεν καταλαβαίνουν από πολιτική, αποφάσισαν να ψηφίσουν τον Τουφάν μετά που παρακολούθησαν για λίγο τον Τατάρ. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη τύχη του Τουφάν. Πως απέναντί του είχε τον Ερσίν Τατάρ. Κάποιον που δεν κατάφερε να κάνει την κοινότητα να τον αποδεχτεί ως ηγέτη. Ουσιαστικά, έδωσαν στον Τατάρ έναν ρόλο τον οποίο δεν μπορούσε να παίξει. Ήταν ένα κοστούμι που του ήρθε πολύ μεγάλο αυτό. Όταν προσπάθησε να μπει στο κλίμα του ηγέτη, έχασε τελείως όλα τα γίδια. Έγινε μασκαράς.

Κέρδισε ο Τουφάν, όμως η σημαντική περίοδος είναι αυτή που θα ακολουθήσει. Πώς θα είναι σε αρμονία με την Άγκυρα; Πώς θα κάνει την Τουρκία να εγκαταλείψει την πολιτική δύο κρατών και να δεχτεί την ομοσπονδία; Αυτό είναι μόνο ένα από τα δύσκολα προβλήματα που τον περιμένουν. Μην ξεχνάτε. Στο τέλος, η Τουρκία είναι αυτή που κυβερνά τούτο εδώ το μέρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται στην Άγκυρα και εφαρμόζονται εδώ. Δεν έλαχε σε κανέναν μέχρι τώρα να σπάσει τις αλυσίδες αυτής της κατοχής. Θα λάχει στον Τουφάν;