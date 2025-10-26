Γιατί η φωνή των Οικολόγων πρέπει να δυναμώσει το 2026

Οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026 θα είναι, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά, μια στιγμή αλήθειας για την κυπριακή κοινωνία. Η Κύπρος δεν έχει πια την πολυτέλεια της αδιαφορίας, η κλιματική κρίση, η διαφθορά, η κοινωνική ανισότητα και η θεσμική απαξίωση συγκλίνουν σε ένα επικίνδυνο σταυροδρόμι. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, η ενδυνάμωση του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δεν είναι απλώς πολιτική επιλογή, είναι πράξη ευθύνης απέναντι στο μέλλον.

Εδώ και δεκαετίες, οι Οικολόγοι προειδοποιούν για όσα τώρα βιώνουμε, για την υπερδόμηση που καταπίνει τις ακτές, για την ασυδοσία των εταιρειών ανάπτυξης, για τα νεκρά χωριά της υπαίθρου, για το πλαστικό που πνίγει τις θάλασσες, για τη λειψυδρία που απειλεί κάθε σταγόνα ζωής. Όλα αυτά που κάποτε θεωρούνταν «υπερβολές» έχουν γίνει πια καθημερινότητα. Αν οι κυβερνήσεις είχαν ακούσει έγκαιρα τη φωνή των Οικολόγων, σήμερα η Κύπρος θα ήταν πιο βιώσιμη, πιο δίκαιη και πιο καθαρή χώρα.

Το Κίνημα δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Είναι δύναμη προτάσεων και συνέπειας. Ήταν εκεί όταν κανείς δεν μιλούσε για την πράσινη ενέργεια, για τη διαφάνεια στη δημόσια ζωή, για την προστασία των ζώων, για την κλιματική εκπαίδευση στα σχολεία. Ήταν εκεί όταν οι υπόλοιποι σιωπούσαν, υπερασπιζόμενο τους πολίτες, το περιβάλλον και τη δημοκρατία.

Η ενίσχυση του Κινήματος Οικολόγων στις εκλογές του 2026 σημαίνει να ακουστεί ξανά η φωνή της λογικής και της συνείδησης στη Βουλή. Μια φωνή που δεν υποκύπτει στα συμφέροντα, που δεν μετρά ψήφους με γνώμονα την εξουσία, αλλά με γνώμονα το κοινό καλό. Η Κύπρος έχει ανάγκη από ανθρώπους που θα πουν «όχι» όταν όλοι οι άλλοι λένε «ναι» στους λίγους και «όχι» στους πολλούς.

Η πολιτική των Οικολόγων είναι ριζικά διαφορετική, προτάσσει την οικολογία ως πυρήνα κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί χωρίς καθαρό αέρα και νερό, χωρίς υγιή τρόφιμα, χωρίς προστασία του φυσικού χώρου, δεν υπάρχει ούτε ισότητα ούτε ελευθερία. Μιλά για μια νέα οικονομία που δεν στηρίζεται στην εξάντληση, αλλά στην αναγέννηση, για μια κοινωνία που δεν μετρά την πρόοδο με τετραγωνικά μέτρα τσιμέντου, αλλά με ποιότητα ζωής.

Στην εποχή της κλιματικής κατάρρευσης, τα οικολογικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη αποκτούν κεντρικό ρόλο. Από τη Γερμανία έως τη Γαλλία και τις σκανδιναβικές χώρες, οι Πράσινοι διαμορφώνουν κυβερνητικές πολιτικές, όχι από πολυτέλεια, αλλά από ανάγκη. Η Κύπρος δεν μπορεί να μένει πίσω. Το νησί μας είναι από τα πιο ευάλωτα στην Ευρώπη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και όμως, η πράσινη πολιτική εξακολουθεί να υποτιμάται από τα μεγάλα κόμματα, τα οποία θυμούνται το περιβάλλον μόνο προεκλογικά.

Η ενίσχυση των Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών είναι ο μόνος τρόπος να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος. Να σταλεί μήνυμα ότι οι πολίτες απαιτούν πραγματικές μεταρρυθμίσεις, στη διαχείριση των αποβλήτων, στην ενέργεια, στην προστασία της υπαίθρου, στη διαφάνεια, στα δικαιώματα των ζώων. Κάθε ψήφος στους Οικολόγους είναι ψήφος σε μια πολιτική αξιοπρέπειας, οικολογικής συνέπειας και ανθρωπιάς.

Το 2026 δεν είναι απλώς άλλη μια εκλογική αναμέτρηση. Είναι μια ευκαιρία για την κυπριακή κοινωνία να ξαναπιάσει το νήμα της ελπίδας. Να αναγνωρίσει ότι χωρίς πράσινη πολιτική δεν υπάρχει βιώσιμο μέλλον. Και να δώσει φωνή σε εκείνους που εδώ και χρόνια μιλούν καθαρά, όταν οι άλλοι σιωπούν.

Η ενδυνάμωση του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών δεν είναι πράξη κομματικής επιλογής. Είναι πράξη αυτοπροστασίας για την Κύπρο, για το περιβάλλον, για τους ανθρώπους και για ό,τι αξίζει να σωθεί.