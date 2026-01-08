Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ ανατολικά της Πάφου - Αισθητός μέχρι και τη Λεμεσό

Συνεχίζεται η σεισμική ακολουθία στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων

Σεισμός μεγέθους 3,2 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 8 Ιανουαρίου 2026, στις 13:25 τοπική ώρα, σύμφωνα με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.

Όπως αναφέρεται, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, περίπου 23 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης της Πάφου, με εστιακό βάθος 25 χιλιομέτρων. Η δόνηση έγινε αισθητή τόσο στην επαρχία Πάφου όσο και σε περιοχές της επαρχίας Λεμεσού.

Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, ο συγκεκριμένος σεισμός σχετίζεται με τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 5,2 και 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στις 12 Νοεμβρίου 2025, καθώς και με τη σεισμική ακολουθία που ακολούθησε, κατά την οποία έχουν καταγραφεί περισσότερα από 300 σεισμικά γεγονότα στην ίδια περιοχή.

Όπως επισημαίνεται, η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά, ωστόσο δεν αποκλείεται η εκδήλωση και άλλων αισθητών σεισμών το επόμενο διάστημα.

