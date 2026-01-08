Έρχιουρμαν για ομιλία φον ντερ Λάιεν: «Δεν θα αγνοήσουμε ότι μας αγνοούν»

Δεν θ’ αγνοήσουμε ότι μας αγνοούν, αναφέρει ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν σε ανάρτησή του σήμερα, Πέμπτη, σχολιάζοντας την χθεσινή ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην τελετή ένταξη της κυπριακής προεδρίας, την οποία – σημειώνει – διάβασε.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, στην ανάρτησή του ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει επίσης ότι στην ομιλία της κ. φον ντερ Λάιεν «δεν υπάρχει ούτε μια γραμμή που να αναφέρει τους ‘Τουρκοκύπριους’. Περιγράφει πώς ‘οι καινοτόμοι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσουν τις τεχνολογίες του αύριο στη σκιά των βυζαντινών εκκλησιών’. Σαν το μόνο πράγμα στην ιστορία αυτού του νησιού να ήταν το Βυζάντιο!».

Ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει ότι δεν εστερνίζεται την αντίληψη ‘ας το αγνοήσουμε για να μην επιδεινωθούν οι σχέσεις μας’ και πως για τον ίδιο το σωστό είναι ‘ας μην αγνοήσουμε ότι μας αγνοούν. Ας το δείξουμε σε κάθε φόρουμ για να τεθούν οι σχέσεις στη σωστή βάση’. «Ούτε αποφεύγουμε τις συναντήσεις, ούτε αποφεύγουμε να μεταφέρουμε τις σκέψεις/γεγονότα/αλήθειες μας όταν συναντιόμαστε» είπε.

Αυτό ακριβώς, συνεχίζει, εξηγεί και θα συνεχίσει να εξηγεί σε όλους τους αξιωματούχους της ΕΕ και των κρατών μελών της ΕΕ που συναντά, πως «υπάρχει ανάγκη για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ της ΕΕ και των Τουρκοκυπρίων».

Ο Τ/κ ηγέτης προσθέτει ότι έχουν ήδη εξηγήσει εκτενώς τις απόψεις τους για την πολιτική διάσταση του ζητήματος και την ανωμαλία που αφορά την Κύπρο εντός της ΕΕ. «Συνεχίζουμε να το εξηγούμε αυτό σε όλους όσους συναντάμε. Δεν θα επεκταθώ ξανά εδώ. Πιστεύω όμως ότι ακόμη και μια απλή επανεξέταση αυτού του κειμένου ομιλίας από αξιωματούχους της ΕΕ θα ήταν διαφωτιστική όσον αφορά την κατανόηση πολλών από τα πράγματα που προσπαθούμε να μεταφέρουμε» λέει.

Ο τουρκοκυπριακός «λαός» ήταν, είναι και θα συνεχίσει να βρίσκεται σε αυτό το νησί, συνεχίζει, δεν υπάρχουν μόνο διάλογος, υπομονή και ψυχραιμία. Ας μην παραβλέψει κανείς την αποφασιστικότητά τους, καταλήγει.

