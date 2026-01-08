Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χωρίς χαρτόσημα τα έγγραφα από 1/1 ενημερώνει το Τμ. Φορολογίας

Το Τμήμα Φορολογίας σημειώνει ότι η καταβολή τελών βάσει Νομοθεσιών άλλων Υπουργείων/Υπηρεσιών/Τμημάτων δύναται να συνεχιστεί με τη χρήση των υφιστάμενων χαρτοσήμων που κυκλοφορούν στην αγορά.

Τα έγγραφα που συντάχθηκαν και υπογράφηκαν έστω και από ένα συμβαλλόμενο μετά την 1/1/2026 δεν θα υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου ενημερώνει το Τμήμα Φορολογίας, αφού, με βάση τη σχετική νομοθεσία, τα χαρτόσημα καταργούνται.

Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι έγγραφα που συντάχθηκαν και υπογράφηκαν έστω και από ένα συμβαλλόμενο μέχρι την 31/12/2025 θα υπόκεινται κανονικά σε τέλος χαρτοσήμου, όπως αυτό καθορίζεται στους περί Χαρτοσήμων Νόμους του 1963 μέχρι 2025, και θα πρέπει να χαρτοσημαίνονται με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.

Ως εκ τούτου, σημειώνεται ότι οι Αδειούχοι Αντιπρόσωποι Πώλησης Χαρτοσήμων δύνανται να συνεχίσουν να πωλούν μόνο τα χαρτόσημα που έχουν ήδη στη διάθεσή τους, ώστε τα έγγραφα που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου να χαρτοσημαίνονται δεόντως, ως οι ισχύουσες διαδικασίες.

Το Τμήμα Φορολογίας σημειώνει ότι η καταβολή τελών βάσει Νομοθεσιών άλλων Υπουργείων/Υπηρεσιών/Τμημάτων δύναται να συνεχιστεί με τη χρήση των υφιστάμενων χαρτοσήμων που κυκλοφορούν στην αγορά, μέχρι τη διευθέτηση νέων σχετικών ρυθμίσεων από τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

