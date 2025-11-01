Δεν είναι Halloween αυτό στο Σουδάν…

Μπήκαμε λοιπόν στον Νοέμβριο. Στον άνυδρο κι αυτόν μήνα και, όπως πάμε, θα αρχίσουμε τους χορούς της φωτιάς για να μας βρέξει…

Βροχές μπορεί να μην έρχονται, έφτασαν όμως τα περιβόητα Halloween, που αυτό το Σάββατοκύριακο θα έχουν την τιμητική τους, αφού, ως παγκοσμιοποιημένοι πολίτες, οτιδήποτε καινούργιο ή…ξενόφερτο, όπως το αποκαλούν, το υποδεχόμαστε πανηγυρικά, φτάνει να μας βγάζει, έστω και προσωρινά, όπως τα πάντα σχεδόν, από τη βαρεμάρα και την πλήξη.

Είδα στον δρόμο μερικούς οδηγούς να είναι μασκαρεμένοι σε… τέρατα αποκρουστικά. Χρειάζεται όμως μια σωστή πληροφόρηση για αυτή τη γιορτή. Η γιορτή αυτή συγχέεται με τις ελληνικές Απόκριες, όμως διαφοροποιείται κατά πολύ από αυτές, καθώς το Halloween έχει περισσότερο μυστικιστική χροιά. Αποτελεί εξέλιξη της αρχαίας κελτικής γιορτής Samhaim. Στη σημερινή της μορφή η γιορτή δεν ασχολείται πια με τα φαντάσματα και τα πνεύματα αλλά περισσότερο με διασκέδαση, γιορταστικές μεταμφιέσεις και γλυκίσματα. Για τους Κέλτες η μέρα αυτή σημάδευε την αρχή του χειμώνα, ενώ ταυτόχρονα η αλλαγή της εποχής ήταν μια γέφυρα ανάμεσα στον πάνω κόσμο και στον κόσμο των νεκρών.

Η γιορτή πήρε αρχικά «χριστιανικό χρώμα» και στη συνέχεια μετασχηματίστηκε από μια παγανιστική τελετή σε μέρα μεταμφιέσεων, με εύθυμες παρελάσεις και κεράσματα γλυκών σε παιδιά και ενήλικες.

Πολλές πολιτιστικές παραδόσεις θεωρούν την ημέρα αυτή ως μία από τις ελάχιστες μέρες που μπορεί να επιτευχθεί επαφή με τον κόσμο των πνευμάτων, καθώς και ότι είναι η μέρα που η μαγεία και γενικότερα οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει να κάνει με το υπερφυσικό βρίσκεται στο ζενίθ. Την ημέρα του Halloween οι ταινίες τρόμου έχουν την τιμητική τους. Σήμα κατατεθέν της γιορτής αυτής είναι τα φαναράκια φτιαγμένα από μεγάλες κολοκύθες, πάνω στις οποίες χαράζουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά, άλλοτε πιο αστεία και άλλοτε πιο τρομακτικά…

Τι μας χρειάζονται τα τρομακτικά κατασκευάσματα, απορώ… Μια ματιά στα δελτία ειδήσεων των 8 είναι υπεραρκετή για να κατανοήσουμε ότι ζούμε σε έναν τρομακτικό πλανήτη. Οι δεκάδες χιλιάδες νεκροί στη Γάζα, στην Ουκρανία, είναι μόνο ένας αριθμός… Μιια ματιά από το Διάστημα στη Γη, ιδιαίτερα προς το Σουδάν, είναι αρκετή για να αποδεχτείς πως, ναι, ζούμε σε έναν τρομακτικό και αιματοβαμμένο πλανήτη, όπου οι λίμνες από τα αίματα φαίνονται ακόμα κι από δορυφόρο.

Μην τρομάζετε λοιπόν από τις… μακάβριες πλάκες του Halloween. Η πραγματικότητά μας είναι απείρως πιο τρομακτική στην πράξη της ζωής παρά στη γιορτή. Οι εικόνες από το Σουδάν κάνουν αστεία κάθε φάρσα με τις σκαλισμένες κολοκύθες…