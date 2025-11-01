Περιοδεία ΓΓ του ΑΚΕΛ στην Πόλη Χρυσοχούς με επίκεντρο τα προβλήματα της περιοχής

Με τα προβλήματα του ακριτικού Δήμου Πόλης Χρυσοχούς ασχολήθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. ΑΚΕΛ, επικεφαλής αντιπροσωπείας του Κόμματος, Στέφανος Στεφάνου στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας της περιοδείας του σήμερα Σάββατο 1η Νοεμβρίου στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε πως το ΑΚΕΛ δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται τον Δήμο της Πόλης Χρυσοχούς αλλά ήταν και το 2022 . Όπως πάντοτε συνέχισε, μέσα από την περιοδεία, «συζητούμε με τους κατοίκους της περιοχής αλλά και τους επαγγελματίες της περιοχής για τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν».

Τα προβλήματα της περιοχής συνέχισε, εστιάζονται στην απόσταση και στην δύσκολη πρόσβαση προς την Πάφο και τα άλλα αστικά κέντρα, αναφέροντας πως αρκετός κόσμος ασχολείται με την γεωργία ενώ είναι γνωστά , συνέχισε , και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε πως οι δυσκολίες γίνονται περισσότερες λόγω της κλιματικής κρίσης της ανομβρίας, της έλλειψης νερού, αλλά και εξαιτίας μιας σειράς άλλων προβλημάτων που προκύπτουν με την εμπορία των προϊόντων από την περιοχή εξαιτίας και της απόστασης. Όλα αυτά και πολλά άλλα ζητήματα είπε, « μπαίνουν στην εξίσωση των συζητήσεων και εμείς με τα υπομνήματα μας και τις παραστάσεις μας , τις προτάσεις Νόμου ενίοτε που κάνουμε στην Βουλή, προσπαθούμε όπως πάντοτε να βοηθήσουμε για την προώθηση και την επίλυση των προβλημάτων όσο βέβαια περνά από το δικό μας χέρι, ως δύναμη αντιπολίτευσης, γιατί δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση».

Είπε, πως από τους κατοίκους της περιοχής ακούστηκαν πάρα πολλά παράπονα για αθέτηση υποσχέσεων, για μη υλοποίηση έργων που είχαν εξαγγελθεί ή για έργα που έχουν μείνει μεσοστρατής. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στον δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση προχώρησε και διέκοψε το συμβόλαιο , με το θέμα, όπως είπε, να βρίσκεται στα δικαστήρια και στις αναθεωρητικές αρχές.

Η πραγματικότητά, είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, είναι ότι έχει διακοπεί ένα έργο και δεν βλέπει ο κόσμος προοπτική ανησυχώντας για την εξέλιξη αυτού του έργου και πολλών άλλων έργων που έχουν να κάνουν με το νερό, με τα φράγματα, συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε πως στην περιοχή του διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς υπάρχουν τρία φράγματα και είναι ένα χρονίζων αίτημα των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής, ότι αυτά τα φράγματα πρέπει να μεγαλώσουν και να έχουν περισσότερη χωρητικότητα. Είπε ακόμη, πως « υπάρχει αίτημα για ακόμη ένα φράγμα , υπάρχουν αιτήματα για εκσυγχρονισμό δικτύου και ύδρευσης και άδρευσης» λέγοντας πως « τα αιτήματα είναι πάρα πολλά».

Ο κ. Στεφάνου είπε πως επιθυμεί να επικεντρωθεί σ’ ένα ζήτημα, σ’ αυτό του κόστους της ενέργειας, λέγοντας πως η κυβέρνηση εάν έχει την πολιτική βούληση μπορεί τάχιστα να καλύψει το αίτημα αυτό. Γνωρίζεται είπε, « για πολλούς και διάφορους λόγους πληρώνουμε πολύ ακριβό το ρεύμα, το δεύτερο ακριβότερο στην Ευρώπη σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των μισθών και πληρώνουμε ακριβά και τα καύσιμα», προσθέτοντας πως « είναι και στο χέρι της κυβέρνησης να υλοποιήσει και τις προτάσεις που το ΑΚΕΛ εδώ και καιρό καταθέτει».

Πρώτον είπε, να μην επιβάλλει τις λεγόμενες πράσινες φορολογίες, σημειώνοντας πως αυτές οι φορολογίες θα αυξήσουν την τιμή των καυσίμων , την τιμή του ηλεκτρισμού και την τιμή της αποκομιδής και της διαχείρισης αποβλήτων. Συγκεκριμένα ο κ. Στεφάνου ανέφερε πως δεν μπορεί ο κόσμος να φορτωθεί νέες φορολογίες έχοντας υπόψη την ακρίβεια και τα γενικότερα προβλήματα που υπάρχουν.

Ακόμη είπε, πως η κυβέρνηση μπορεί, η ΕΕ δίνει την δυνατότητα να προχωρήσει σε μόνιμα μειωμένο συντελεστή στον ηλεκτρισμό από 19 % σε 5% λέγοντας πως επείγει να γίνει αυτό γιατί η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από 19% σε 9% λήγει τον Μάρτιο. Τρίτον εκτίμησε πρέπει να τερματιστεί η διπλή φορολογία στα καύσιμα προσθέτοντας πως δεν γίνεται για έναν φόρο να τον πληρώνουμε δύο φορές, δηλαδή φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ πάνω από τον φόρο κατανάλωσης.

Πρέπει είπε ο κ. Στεφάνου να βοηθηθούν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν σε ένα βαθμό την ακριβή ενέργεια η οποία και επιβαρύνει τα νοικοκυριά αλλά δυσκολεύει πάρα πολύ και τους επαγγελματίες.

Διάνοιξη του οδοφράγματος Κοκκίνων

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε πως είναι λογικό την στιγμή που συζητείται στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης η διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων πρέπει αυτόματα να συζητηθεί και το οδόφραγμα των Κοκκίνων. Πρόκειται είπε, ερωτηθείς σχετικά, για ένα πάγιο ζήτημα που υπάρχει από το 1963- 1964. Είπε ακόμη πως έγιναν προσπάθειες και έγινε μια καταρχήν συμφωνία μεταξύ Χριστόφια και Ταλάτ αναφορικά με την διάνοιξη αυτού του οδοφράγματος η οποία ωστόσο συνέχισε, δεν προχώρησε εξαιτίας της στάσης του κατοχικού στρατού.

Επειδή έτσι και αλλιώς συνέχισε, υπάρχει μια κινητικότητα και αναμένεται αυτή η κινητικότητα να αναθερμανθεί ακόμη περισσότερο και λόγω της τοποθέτησης του ΓΓ του ΟΗΕ που γνωστοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη στην συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες στην Νέα Υόρκη, και επαναλήφθηκε αυτή η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα για να αναζωογονήσει την προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στην συγχαρητήρια επιστολή που απέστειλε στον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Ερχιουρμάν, για αυτό εκτίμησε θα ανανεωθεί η συζήτηση για τα οδοφράγματα, έτσι πρέπει να συζητηθεί και η διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων με στόχο να επιτευχθεί η διάνοιξη του που θα βοηθήσει τους κατοίκους της περιοχής .

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε επίσης πως μετά την ανάδειξη του κ. Ερχιουρμάν στην ηγεσία της Τουρκοκυπριακής κοινότητας θα ενθαρρυνθεί ο διεθνής παράγοντας και ο ΓΓ του ΟΗΕ για να σπρώξει, όπως είπε, « τα πράγματα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων που διακόπηκαν το 2017», λέγοντας πως αυτός είναι ένας στόχος που και οι ίδιοι, έχουν. Ο κ. Στεφάνου ανέφερε πως πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειες τους στην συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν .

Αυτό είπε σημαίνει «ότι θα πρέπει επίσης να διαφυλαχτούν οι συγκλήσεις γενικότερα το διαπραγματευτικό κεκτημένο και να εκφράζουμε ετοιμότητα για συζήτηση επί των εκκρεμούν των ζητημάτων επί του πλαισίου Γκουτέρες». Αυτή συνέχισε, είναι η ασφαλέστερη και η συντομότερη οδός για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επιτέλους να φθάσουμε σε μια συνολική λύση στο κυπριακό, η οποία θα τερματίζει την τουρκική κατοχή , θα επανενώνει τον λαό.

Η λύση είπε ο κ. Στεφάνου θα ανοίξει πολλές προοπτικές για τον τόπο και θα βοηθήσει να αντιμετωπίσει και προβλήματα που ήδη έχουμε μπροστά μας, όπως τα τα ζητήματα του νερού και της ενέργειας, κατέληξε.

Ο κ. Στεφάνου πραγματοποίησε το Σάββατο επισκέψεις σε καφενεία στον Πωμό, στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς, στο εμπορικό κέντρο και καφεστιατόρια στην Πόλη Χρυσοχούς, στο Καφενείο του Συνδέσμου ΣΕΔΙΓΕΠ Αργάκας και, τέλος, θα επισκεφτεί τη γιορτή της ζιβανίας στη Γιόλου. Την Κυριακή θα συναντηθεί με τη Σχολική Εφορεία του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, με το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Α’ Άγιος Αρίστων, θα επισκεφτεί καφενεία καθώς επίσης και το Πολυδύναμο Κέντρο τρίτης ηλικίας «Η Ελεούσα του Κύκκου».