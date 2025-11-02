Τα μαθηματικά είναι ξεκάθαρα, Πρόεδρε

Τα μαθηματικά δεν λένε ψέματα. Όταν όλοι οι δείκτες υποχωρούν, δεν φταίνε οι δείκτες, φταίει η διακυβέρνηση. Από την ημέρα που ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέλαβε την εξουσία, η Κύπρος κινείται με σταθερό ρυθμό προς τα πίσω. Σχεδόν κάθε τομέας, από το περιβάλλον μέχρι την παιδεία και από τη δικαιοσύνη μέχρι τη διαφθορά, παρουσιάζει χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με την περίοδο πριν από το 2023. Και όσο το Προεδρικό επενδύει στην επικοινωνία αντί στην ουσία, η απόσταση ανάμεσα στην εικόνα και την πραγματικότητα μεγαλώνει επικίνδυνα.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, της Transparency International και του OECD, η Κύπρος κατατάσσεται πλέον στις τρεις χειρότερες χώρες της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αποβλήτων, την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και την προστασία της βιοποικιλότητας. Το ποσοστό ανακύκλωσης παραμένει κολλημένο γύρω στο 15%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος αγγίζει το 48%. Οι εκπομπές CO₂ ανά κάτοικο αυξήθηκαν αντί να μειωθούν (16,6 τόνοι στην Κύπρο έναντι 10,7 στην ΕΕ). Το υδατικό αποτύπωμα δείχνει υπερεκμετάλλευση των πόρων, ενώ η λειψυδρία επανέρχεται κάθε καλοκαίρι σαν μόνιμη πληγή.

Κι όμως, από το Προεδρικό ακούμε για «πράσινη μετάβαση», «επενδύσεις στην καινοτομία» και «ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη». Πού είναι όλα αυτά; Οι αριθμοί δείχνουν ότι η Κύπρος έχει το χαμηλότερο ποσοστό πράσινων επενδύσεων στην ευρωζώνη (0,8% του ΑΕΠ), ενώ οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη παραμένουν στάσιμες στο 0,7%, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 2,2%.

Στην παιδεία, τα αποτελέσματα των μαθητών στο πρόγραμμα PISA ήταν τα χειρότερα της δεκαετίας, δείχνοντας πτώση σε μαθηματικά, επιστήμες και κατανόηση κειμένου. Στην υγεία, η Κύπρος συνεχίζει να έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά δημόσιων δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ (6,8%), με αποτέλεσμα ένα ΓεΣΥ που ασφυκτιά. Και στη δικαιοσύνη, ο μέσος χρόνος εκδίκασης υποθέσεων παραμένει κοντά στις 950 ημέρες, τριπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο!

Η διαφθορά παραμένει πληγή. Ο δείκτης CPI της Transparency International έδωσε στην Κύπρο 56/100, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 64. Και ενώ ο Πρόεδρος υπόσχεται «μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση», το μόνο που βλέπουμε είναι διορισμούς ημετέρων, επιτροπές χωρίς δόντια και ένα αόρατο σχέδιο διακυβέρνησης που παραμένει στο επίπεδο των συνθημάτων.

Τα μαθηματικά είναι ξεκάθαρα, Πρόεδρε. Δεν πρόκειται για αντιπολίτευση, είναι αριθμητική. Η Κύπρος υποβαθμίζεται, όχι γιατί δεν έχει ικανό ανθρώπινο δυναμικό, αλλά γιατί η ηγεσία της επιλέγει να κυβερνά με όρους δημοσίων σχέσεων. Μια χώρα που βουλιάζει στα σκουπίδια, εξαρτάται ενεργειακά από πετρέλαιο, διώχνει τα νέα της μυαλά στο εξωτερικό και εμπιστεύεται όλο και λιγότερο τη δικαιοσύνη, δεν μπορεί να λέγεται «ισχυρή».

Αν η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη θέλει πραγματικά να αφήσει αποτύπωμα, ας ξεκινήσει από την ευθύνη των αριθμών. Να αναγνωρίσει ότι η πράσινη μετάβαση απαιτεί ριζική αλλαγή πολιτικής, όχι λόγια. Ότι η κοινωνική πολιτική δεν είναι επιδόματα, αλλά ίσες ευκαιρίες. Ότι η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με χαμόγελα μπροστά στις κάμερες, αλλά με πράξεις που αντέχουν στον έλεγχο.

Η Κύπρος δεν χρειάζεται «καλές ειδήσεις». Χρειάζεται ηγεσία που να βλέπει πέρα από τον επόμενο τίτλο. Κι αν οι αριθμοί δείχνουν κάτι, είναι ότι ο χρόνος τελειώνει. Τα μαθηματικά είναι ξεκάθαρα, κύριε Πρόεδρε και δεν είναι υπέρ σας.

*Μέλους Κινήματος Οικολόγων