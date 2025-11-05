Ξυπνά για την Κύπρο ο Τραμπ;

Τελικά το ομολόγησε ο Ταγίπ Ερντογάν. Είπε το εξής: «Λαμβάνουμε ισχυρά σημάδια αναφορικά με το ότι επιθυμία είναι να προστεθεί και το νησί της Κύπρου στο μενού στο νέο ιμπεριαλιστικό παιχνίδι που στήνεται στην περιοχή μας». Ναι, λαμβάνουμε και εμείς ισχυρά σημάδια. Και το έγραψα πριν ορισμένο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το Σχέδιο Μεγάλης Μέσης Ανατολής της Αμερικής χωρίς να συμπεριλάβει και την Κύπρο. Είναι μια γέφυρα της Μέσης Ανατολής. Διαμετακομιστική οδός. Στην άκρη της υπάρχουν χώρες της περιοχής η οποία ακόμα σχεδιάζεται, όπως το Ισραήλ, η Συρία, ο Λίβανος και η Αίγυπτος.

Στην Κύπρο υπάρχουν πλούσιοι ενεργειακοί πόροι. Όμως, το σημαντικότερο είναι η ασφάλεια νομίζω. Η ασφάλεια του Ισραήλ! Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι λαμβάνει ισχυρά σημάδια για συμπερίληψη και της Κύπρου στο μενού, όμως δεν είπε από πού έρχονται αυτά τα σημάδια. Ούτε τι είδους σημάδια είναι είπε. Τι στήνεται; Μέχρι σήμερα είναι συμπρόεδρος του Σχεδίου Μεγάλης Μέσης Ανατολής. Αν δεν ξέρει αυτός το σενάριο που στήνεται, ποιος θα το ξέρει; Νομίζω ότι στο παρασκήνιο άρχισαν κιόλας τα παζάρια χωρίς να αποκαλύπτονται ακόμα.

Ακούσατε αυτά που είπε ο ακαδημαϊκός και σύμβουλος Michael Rubin, που είναι μία από τις σημαντικότερες πολιτικές φιγούρες των ΗΠΑ; Σοβαρολογεί, ειρωνεύεται ή μήπως μας κοροϊδεύει; «Βάψτε μπλε την τουρκική σημαία που βρίσκεται στον Πενταδάκτυλο, στείλτε και μια ισραηλινή ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο». Γιατί ισραηλινά στρατεύματα στη θέση της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ; Διότι η Κύπρος και το Ισραήλ είναι δημοκρατικοί σύμμαχοι, λέει, και οι στρατοί τους είναι εναρμονισμένοι. Συμπίπτουν τα περιφερειακά συμφέροντά τους, λέει. «Οι ισραηλινές ειρηνευτικές δυνάμεις θα ήταν και πιο αποτελεσματικές και πιο οικονομικές και ο κυπριακός λαός θα τις υποδεχόταν πολύ πιο θερμά από την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών που φυτοζωεί», λέει. Στο μεταξύ, παρακινεί και τον Τραμπ. Αν λύσει το κυπριακό ζήτημα, λέει, είναι εκατό τοις εκατό βέβαιο ότι θα πάρει το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης!

Ό,τι και αν είναι αυτό που αποκάλεσε ιμπεριαλιστικό κατασκεύασμα ο Ταγίπ Ερντογάν, δεν είναι σε θέση να του αντιταχθεί. Άλλωστε, επειδή σίγουρα το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος αυτό, προσπαθεί να παρηγορήσει και εμάς σε αυτό το νησί. «Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνο τον τουρκοκυπριακό λαό και θα είμαστε πάντοτε στο πλευρό τους στη δίκαιη υπόθεσή τους». Δεν γίνεται! Ο Ταγίπ Ερντογάν είναι τόσο καταδικασμένος στον Τραμπ που δεν μπορεί να του πει εύκολα όχι σε απολύτως τίποτα που θέλει να κάνει. Ο Τραμπ διαθέτει πολύ ισχυρά ατού ενάντια στον Ερντογάν. Τον καταστρέφει όποτε θέλει. Σίγουρα ξέρετε και εσείς πλέον τι είναι αυτά τα ατού. Πρώτα και κύρια είναι η υπόθεση της τράπεζας Halk Bankası της Τουρκίας στην Αμερική. Το ζήτημα βρόμικου χρήματος. Τα πρωτοφανή περιουσιακά στοιχεία του Ερντογάν που υπολογίζονται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Τραμπ τα ερεύνησε ένα προς ένα αυτά και ξέρει πόσα χρήματα υπάρχουν και πού. Στο μεταξύ, είναι και η συνεργασία του με τους τρομοκράτες τζιχαντιστές στο Ιράκ και στη Συρία. Ο Ταγίπ δεν θα θυσιάσει τον εαυτό του για χάρη της Κύπρου. Αν ο ιμπεριαλισμός έχει ένα τέτοιο σενάριο, δεν μπορεί να πει όχι σε αυτό, ό,τι και αν είναι. Κοιτάξτε, αμέσως θυμήθηκε τις εγγυήσεις. Δεν είναι σε θέση πλέον να καταφύγει στις Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου. Από τη μια είναι εγγυητής της Κυπριακής Δημοκρατίας και από την άλλη κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να διαμελίσει αυτή τη δημοκρατία. Ζητά δύο κράτη στην Κύπρο. Όμως, αυτό δεν θα είναι καθόλου εφικτό. Υπάρχει και το Ισραήλ, το οποίο αντιτίθεται σε αυτό τώρα και πλέον θεωρεί πως έχει δικαίωμα λόγου και στην Κύπρο. Μήπως το Ισραήλ θέλει να δει απέναντί του μια ισχυρή Τουρκία στην Κύπρο; Όπως δεν θέλει να δει κάτι τέτοιο στη Συρία, δεν θέλει να το δει και στην Κύπρο. Οι ΗΠΑ είναι αυτές που έκαναν το Ισραήλ να έχει λόγο στην Κύπρο.

Θα δείτε. Σύντομα, και μάλιστα πολύ σύντομα, θα απομακρυνθούμε από τις συζητήσεις που γίνονται εδώ και θα συζητάμε νέα πράγματα. Ούτε το Κραν Μοντάνα, ούτε τα δύο κράτη. Θα βάλουν ενώπιόν μας νέα σχέδια. Και δεν θα μείνουν στην υποβολή τους. Θα μας τα επιβάλουν. Αν το αποφασίσουν, θα το κάνουν. Και επειδή δεν είμαστε ενιαίοι εμείς ο κυπριακός λαός, δεν έχουμε και πολλή δύναμη να αντιταχθούμε σε αυτό. Άλλωστε, πού δεν μπόρεσε να κάνει ο ιμπεριαλισμός αυτό που ήθελε;