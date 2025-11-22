Η ΑΙ και η τραγελαφική της δράση…

Προς το παρόν έχει κατακλύσει τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Η ΑΙ παρεμβαίνει παντού και προκαλεί όλους όσοι έχουν την απαίτηση αυτό που βλέπουν να μπορούν να το διαχωρίσουν από την εικονική πραγματικότητα και να μπορούν να κατανοήσουν αν αυτό που βλέπουν είναι αληθινό ή ψεύτικο…

Η ΑΙ, κυρίως, έχει εισβάλει στα θέματα της υγείας. Γνωστοί έως και διάσημοι επιστήμονες γιατροί εμφανίζονται να διαλαλούν μεθόδους και προϊόντα για κάθε νόσο και κάθε ασχημία της κακής υγείας. Η υγεία είναι το πιο πιασάρικο ζητούμενο, αφού δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αναζητεί κάποιο σκεύασμα, κάποιο γιατρικό φάρμακο δηλαδή, με το οποίο να ανακουφίσει το όποιο πρόβλημά του.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο θεατής μπορεί να πιαστεί κορόιδο, ή θύμα θεραπειών που μέσα σε λίγες μέρες θα τον κάνουν…καλά. Και να αφήσει πίσω του μακροχρόνιες και αναποτελεσματικές μεθόδους και θεραπείες. Πρώτα και πάνω λοιπόν η υγεία. «Σαν την υγεία δεν έχει», λέει παραδοσιακά ο μέσος πολίτης και φυσικά έχει δίκαιο. Εδώ εισβάλλει η ΑΙ. Μετά την υγεία έρχεται η… καλή ζωή με… εύκολο χρήμα που και σ' αυτό επενδύουν με αμέτρητα κόλπα οι χειριστές των ηλεκτρονικών σελίδων.

Υπάρχει θέμα. Αλλά, πώς λύνεται; Τι μπορούν να κάνουν -ας πούμε- οι ορθοπεδικοί ιατροί όταν η ΑΙ τους αχρηστεύει εντελώς, προτείνοντας οφθαλμοφανείς θεραπείες; Ο γνωστός λόγω κόβιντ ανά το πανελλήνιο επιστήμονας, Σωτήρης Τσιόρδας, διαφημίζει ως… πραγματικός Τσιόρδας διάφορες αλοιφές που κάνουν θαύματα. Απορώ και θέλω μια ερμηνεία. Ο ίδιος σίγουρα θα αντέδρασε, αλλά μάλλον δεν υπάρχει τρόπος οι ψευδείς προπαγανδιστικές δηλώσεις του να εξοστρακιστούν από τα ΜΚΔ. Εγώ ομολογώ όταν τον…είδα πρώτη φορά ξεγελάστηκα! Ήταν τόσο πειστική η ΑΙ διασκευή του, που με ξάφνιασε ευχάριστα (τρομάρα μου)! Λέω μέσα μου, να ένας επιστήμονας που προχωρά πάντα… μπροστά! Ανοησία μου εξομολογημένη… Ο λόγος που γράφω τα πιο πάνω είναι η διαφήμιση ενός πασίγνωστου μαύρου αναψυκτικού, με το οποίο αν κάθε βράδυ πίνεις ένα ποτήρι από αυτό, μέσα σε λίγες μόνο μέρες χάνεις τόσα κιλά…Ξέρετε πόσοι άνθρωποι παλεύουν καθημερινά μέσα στα γυμναστήρια για να αποβάλουν τα περιττά κιλά τους…

Η ΑΙ δεν κάνει μόνο ψεύτική την πραγματικότητα, αλλά απίστευτα αληθοφανή την ευκολία στη ζωή μας. Γι΄ αυτό κι έχει δίκαιο ο Μπαμπινιώτης όταν υποστηρίζει πως με την αχαλίνωτη χρήση της ΑΙ, ο άνθρωπος θα χάσει όση κριτική σκέψη και λογική του έμεινε μέσα στο μυαλό.

Βέβαια η ΑΙ μπήκε με τις αρβύλες μέσα στη διεθνή πολιτική σκηνή. Εκεί είναι πιο εύκολο να διαχωρίσεις αν ο Ζελένσκι, ο Πούτιν και ο Τραμπ χορεύουν αγκαλιασμένο …καλαματιανούς χορούς. Είναι τόσο διασκεδαστικό που προκαλεί αηδία.