Στέφανος Στεφάνου για βίντεο χρηματοδότησης Χριστοδουλίδη: Ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις για τα ζητήματα που εγείρονται

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη για τα πολιτικά και θεσμικά ζητήματα που εγείρονται

Σοβαρά ερωτήματα εγείρει το βίντεο που κυκλοφορεί σήμερα στα κοινωνικά δίκτυα και σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που φέρεται να εμπλέκουν την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Σε ανάρτησή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, τόνισε πως «το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Αναμένουμε και θα επανέλθουμε».

Το εν λόγω βίντεο, που δημοσιεύεται ως «διαρροή» από λογαριασμό στο X (πρώην Twitter), εμφανίζει συνομιλίες με τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη και τον CEO της εταιρείας Cyfield, Γιώργο Χρυσοχό. Στις συνομιλίες φαίνεται ότι συζητούνται ζητήματα χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη για τις προεδρικές εκλογές του 2023, αλλά και μηχανισμοί πρόσβασης στο Προεδρικό από πρόσωπα που παρουσιάζονται ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Το βίντεο φέρεται να έχει καταγραφεί με κρυφή κάμερα από τους δημιουργούς του, γεγονός που προσθέτει νέα ένταση στο πολιτικό σκηνικό και αυξάνει την πίεση προς την κυβέρνηση να δώσει διευκρινίσεις.

Το ΑΚΕΛ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, σύμφωνα με την ανάρτηση, ενώ ο Στέφανος Στεφάνου προειδοποιεί ότι το κόμμα θα επανέλθει με περαιτέρω δηλώσεις, εάν δεν υπάρξουν σαφείς και πλήρεις απαντήσεις από την κυβέρνηση.

