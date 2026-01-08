Βίντεο για χρηματοδοτήσεις Χριστοδουλίδη: Το ΔΗΚΟ ζητά εξηγήσεις

Ισχυροί έως σφοδροί άνεμοι στην Πάφο - Ενημερώθηκαν οι πιλότοι

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ τονίζει ότι οι πολίτες δικαιούνται διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενο της διαρροής

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στο βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορά χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

«Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενο του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος.

Η δήλωση του Προέδρου του ΔΗΚΟ έρχεται μετά την ανάρτηση της Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, και τις ανακοινώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, με τους τρεις πολιτικούς να ζητούν περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τη διαρροή και τη διαφάνεια γύρω από την προεκλογική χρηματοδότηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023.

