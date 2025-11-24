Τάντρα κι Άγιος ο Θεός ή τι μπορούμε να πάθουμε

Αφορμή η κάθοδος στην Κύπρο της διεθνούς σχολής παραδοσιακών τεχνών ISTA. Ένα φεστιβάλ και ένα τρέινινγκ, που συνεχίζεται σε παραλιακό ξενοδοχείο, υπόσχεται πνευματική μεταμόρφωση, εμβάθυνση στη νεο-Τάντρα και εκστατικές εμπειρίες μέσα από σεμινάρια, τελετές και μουσική.

Η εβδομάδα που πέρασε ήταν μια αληθινή καταιγίδα πληροφόρησης γύρω από αυτά τα δίκτυα και τις πρακτικές τους: άρθρα, μαρτυρίες πρώην συμμετεχόντων, διεθνείς καταγγελίες και ιστορίες ανθρώπων από διάφορα μέρη για το συγκεκριμένο δίκτυο -που είναι ίσως το μεγαλύτερο στον κόσμο- για τα όσα πέρασαν καθώς προσπαθούσαν να βρουν τη γιατρειά τους ή έστω μια αγκαλιά.

Είναι πολλοί που υπόσχονται αυτογνωσία, ισορροπία, θεραπεία και πνευματική απελευθέρωση και οι υποσχέσεις αυτές ακούγονται μαγικές για κάποιον που αυτό θέλει να ακούσει. Όμως όσο ψάχνεις στα κομμάτια του παζλ τόσο πιο σαφές γίνεται ότι πίσω από τη λάμψη μπορεί να κρύβεται και μια σκοτεινή πλευρά.

Πολλοί άνθρωποι, συχνά σε στιγμές ευαλωτότητας, αφήνουν ολόκληρη την ύπαρξή τους στα χέρια «ειδικών»: πνευματικών οδηγών, δασκάλων, γκουρού ή, όπως συχνά τους αποκαλούν οι συμμετέχοντες, παπάδων όλων των ειδών. Η εμπιστοσύνη που δείχνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι τεράστια. Αναζητούν θεραπεία, ψυχολογική στήριξη ή προσωπική μεταμόρφωση και συχνά βρίσκονται σε ένα περιβάλλον όπου η ένταση, η πίεση και οι ασαφείς κανόνες μπορεί να τους κάνουν ευάλωτους σε χειραγώγηση ή κακοποίηση. Από τη μια πλευρά, υπάρχει η υπόσχεση της εκστατικής εμπειρίας, της πνευματικής αφύπνισης και της αυτογνωσίας. Από την άλλη, οι διεθνείς μαρτυρίες και καταγγελίες δείχνουν πως η πίεση για συμμετοχή σε αμφιλεγόμενες πρακτικές ή η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης μπορεί να αφήσει βαθιά τραύματα.

Στο χάος των πληροφοριών και της παραπληροφόρησης, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε πριν βουτήξουμε σε έναν άγνωστο κόσμο είναι να είμαστε σωστά ενημερωμένοι. Πολλές φορές τα σημάδια είναι ορατά αλλά η βιασύνη για θεραπεία ή μεταμόρφωση μπορεί να μας κάνει να τα αγνοήσουμε. Η γνώση, η επαγρύπνηση και η συνειδητή επιλογή είναι τα μόνα όπλα για να αποφύγουμε σοβαρούς τραυματισμούς, και η σωστή ενημέρωση είναι η πρώτη πράξη αυτοπροστασίας.