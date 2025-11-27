Ξανά στο «εδώλιο» ο Τ/κ δημοσιογράφος Αλί Κισμίρ στα κατεχόμενα

Στις 4 Δεκεμβρίου θα συνεχιστεί η «δίκη» στα κατεχόμενα του Τουρκοκύπριου δημοσιογράφου και Προέδρου της συντεχνίας εργαζομένων Τύπου (Basın-Sen), Αλί Κισμίρ, η οποία ξεκίνησε σήμερα στις 09:00 το πρωί ενώπιον του «συνταγματικού δικαστηρίου». Ο κ. Κισμίρ «διώκεται» για άρθρο που δημοσίευσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως μεταδίδουν ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, τον κ. Κισμίρ εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του τουρκοκυπριακού δικηγορικού συλλόγου, Χασάν Εσένταγλι. Κατά τη διαδικασία, η υπεράσπιση επικαλέστηκε τη σχετική «νομοθεσία» του ψευδοκράτους αλλά και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), υποστηρίζοντας ότι το κείμενο του δημοσιογράφου δεν συνιστά ποινικό αδίκημα.

Κατά την ακροαματική διαδικασία έγινε αναφορά στο ύψος της ποινής. Συγκεκριμένα, η πλευρά της υπεράσπισης επεσήμανε ότι ενώ για το αδίκημα της προσβολής του «κράτους» προβλέπεται ποινή φυλάκισης 5 ετών, στην προκειμένη περίπτωση, που το κείμενο αφορούσε τη «διοίκηση δυνάμεων ασφαλείας», ζητείται ποινή φυλάκισης 10 ετών, γεγονός για το οποίο τονίστηκε πως δεν υπάρχει επαρκής νομική εξήγηση.

Το «δικαστήριο» όρισε ως νέα ημερομηνία την 4η Δεκεμβρίου, κατά την οποία αναμένεται να ακουστεί η πλευρά της «κατηγορούσας αρχής».

Πηγή: ΚΥΠΕ