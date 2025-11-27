Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ξανά στο «εδώλιο» ο Τ/κ δημοσιογράφος Αλί Κισμίρ στα κατεχόμενα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το «δικαστήριο» όρισε ως νέα ημερομηνία την 4η Δεκεμβρίου, κατά την οποία αναμένεται να ακουστεί η πλευρά της «κατηγορούσας αρχής».

Στις 4 Δεκεμβρίου θα συνεχιστεί η «δίκη» στα κατεχόμενα του Τουρκοκύπριου δημοσιογράφου και Προέδρου της συντεχνίας εργαζομένων Τύπου (Basın-Sen), Αλί Κισμίρ, η οποία ξεκίνησε σήμερα στις 09:00 το πρωί ενώπιον του «συνταγματικού δικαστηρίου». Ο κ. Κισμίρ «διώκεται» για άρθρο που δημοσίευσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως μεταδίδουν ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, τον κ. Κισμίρ εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του τουρκοκυπριακού δικηγορικού συλλόγου, Χασάν Εσένταγλι. Κατά τη διαδικασία, η υπεράσπιση επικαλέστηκε τη σχετική «νομοθεσία» του ψευδοκράτους αλλά και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), υποστηρίζοντας ότι το κείμενο του δημοσιογράφου δεν συνιστά ποινικό αδίκημα.

Κατά την ακροαματική διαδικασία έγινε αναφορά στο ύψος της ποινής. Συγκεκριμένα, η πλευρά της υπεράσπισης επεσήμανε ότι ενώ για το αδίκημα της προσβολής του «κράτους» προβλέπεται ποινή φυλάκισης 5 ετών, στην προκειμένη περίπτωση, που το κείμενο αφορούσε τη «διοίκηση δυνάμεων ασφαλείας», ζητείται ποινή φυλάκισης 10 ετών, γεγονός για το οποίο τονίστηκε πως δεν υπάρχει επαρκής νομική εξήγηση.

Το «δικαστήριο» όρισε ως νέα ημερομηνία την 4η Δεκεμβρίου, κατά την οποία αναμένεται να ακουστεί η πλευρά της «κατηγορούσας αρχής».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα