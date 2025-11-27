Αθήνα: Πούλησε μία θέση στάθμευσης 200.000 ευρώ

Τα τελευταία στοιχεία της αγοράς το αποδεικνύουν, αφού το 2025 οι τιμές για ένα απλό υπόγειο πάρκινγκ έχουν ξεφύγει από κάθε λογική, αποτυπώνοντας μια πραγματικότητα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων κατοίκων του λεκανοπεδίου.

Η εικόνα γίνεται πιο ξεκάθαρη όταν δει κανείς τις πρόσφατες αγοραπωλησίες. Τον Ιούλιο του 2025 υπόγεια θέση στάθμευσης μόλις 11 τετραγωνικών μέτρων στον Δήμο Αθηναίων, με τιμή ζώνης 4.250 ευρώ, άλλαξε ιδιοκτήτη για 197.500 ευρώ.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Μάιο, θέση 9,9 τ.μ. στο ίδιο διαμέρισμα πωλήθηκε για 150.000 ευρώ, ενώ τον Μάρτιο αντίστοιχη θέση 12 τ.μ. έφτασε τα 170.000 ευρώ. Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στο κέντρο. Στην Κηφισιά, περιοχή με τιμή ζώνης 2.000 ευρώ, θέση 18 τ.μ. πωλήθηκε για 170.000 ευρώ, ενώ στο Ηράκλειο 10,13 τ.μ. έφτασαν τα 107.631 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι οι τιμές εκτοξεύονται σε όλο το εύρος της Αττικής.

Η αύξηση δεν αφορά μόνο την πώληση αλλά και την ενοικίαση. Σε πλατφόρμες ακινήτων εμφανίζονται τιμές που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Στην περιοχή Χίλτον–Ιλίσια, διπλή θέση 24 τ.μ. νοικιάζεται για 700 ευρώ τον μήνα, ενώ στον Νέο Κόσμο μια απλή θέση 15 τ.μ. φτάνει τα 1.000 ευρώ. Στο Κολωνάκι, για μόλις 11 τετραγωνικά ζητούνται 558 ευρώ τον μήνα. Παρότι πρόκειται για ζητούμενα ποσά που υπόκεινται σε διαπραγμάτευση, δείχνουν καθαρά πως η αγορά έχει μεταφερθεί σε εντελώς άλλη κλίμακα.

Η ανάγκη για ιδιόκτητη θέση στάθμευσης στην Αθήνα έχει γίνει όλο και πιο έντονη, όχι μόνο για λόγους άνεσης αλλά και για λόγους καθημερινής επιβίωσης μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης κυκλοφορίας και περιορισμένων δημόσιων θέσεων. Η ελλιπής διαθεσιμότητα, η πυκνή δόμηση και η αδυναμία των δρόμων να εξυπηρετήσουν τον σημερινό όγκο οχημάτων έχουν δημιουργήσει μια αγορά όπου λίγα τετραγωνικά υπόγειου χώρου αποκτούν αξία αντίστοιχη μικρού διαμερίσματος.

Πηγή: newsauto.gr