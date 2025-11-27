Χριστουγεννιάτικο Παιδικό Μιούζικαλ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Cyprus College παρουσιάζει το παιδικό χριστουγεννιάτικο μιούζικαλ «Η Σκουληκούλα και ο Μικρός Τυμπανιστής» της Χρυσής Ανδρέου.

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025, στις 16:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Μετά το τέλος της παράστασης, θα ακολουθήσουν δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδια από φοιτήτριες του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τη δική τους «Σκουληκούλα» και μπορούν να φέρουν μονές ή παλιές κάλτσες για τις χειροτεχνίες.

Είσοδος:

Δωρεάν για παιδιά έως 12 ετών

για παιδιά έως 12 ετών €10 για ενήλικες (απαραίτητη η κράτηση). Για αγορά εισιτηρίου πατήστε εδώ.

Όλα τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή», στηρίζοντας παιδιά που το έχουν ανάγκη.