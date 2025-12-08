Άκου απόστημα; Μα ποιος είναι αυτός ο Τομ Μπάρακ, ο οποίος υπηρετεί ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, που αποκάλεσε το Κυπριακό ένα απόστημα που δεν επιτρέπει λέει την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο να μπει σε μια διαδικασία εξομάλυνσης; Από όπου κι αν το πάρεις το απόστημα και για τους Ε/Κ και για τους Τ/Κ είναι κουβέντα του καβγά η δε απάντησή μας προφανής: «Απόστημα είσαι και φαίνεσαι ρε».

Κυριολεκτικά ομιλούντες απόστημα σημαίνει πύον που συγκεντρώνεται μέσα στο σώμα, συνήθως λόγω λοίμωξης. Μπορεί να είναι ένα κακό σπυρί στον κώλο ή μια περιοχή φλεγμονής όπου τα μικρόβια και τα νεκρά κύτταρα «μαζεύονται» και δημιουργούν μια κοιλότητα γεμάτη πύον. Σε τέτοιες περιπτώσεις σε πιάνει μια φαγούρα στον κώλο τόσο δυνατή που νομίζεις ότι σε τιμωρεί το σύμπαν για όλες τις αμαρτίες σου μαζί.

Σας φαίνονται οι δύο ηγέτες της Κύπρου Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν να μοιάζουν με σπυριά τα οποία άμα τα ζουλήξεις βγάζουν πύον; Ας μην το παρατραβήξουμε αν και μια φαγούρα γενικώς την έχουν. Τι είδους οργανισμοί εντοπίζονται πιο συχνά μέσα σε ένα απόστημα; Έχουμε και λέμε: 1. Staphylococcus aureus με το χρώμα να ποικίλει από χρυσαφί έως σκατί. 2. Streptococcus pyogenes (στρεπτόκοκκος ομάδας Μπλε). 3. Μεικτά αναερόβια βακτήρια της Κόκκινης Ομάδας. 4 Gram αρνητικά βακτήρια, από αυτά που λέμε κολοβακτηρίδια τα οποία είναι και τα πιο διαδεδομένα.

Στην Κύπρο υπάρχουν και άλλα γηγενή μικρόβια και βακτήρια που δημιουργούν το απόστημα, όπως είναι το βακτήριον Enoticus - EOKAMOYTO, το μικρόβιο Taxim - POKLANTIN το Βακτήριο Akritas, το μικρόβιο TMT οι φλεγμονές Grivicus και Denktasious αλλά και το κοινό μικρόβιο Patrioticus - Patrioticus το οποίο προέρχεται από τη μόνιμη κυπριακή επιδημία που είναι απότοκος «of the masturbation that's hitting us».

Μεταφορικά ομιλούντες

Στη μεταφορική του χρήση το «απόστημα» σημαίνει ένα πρόβλημα που μένει άλυτο για καιρό, συσσωρεύεται και μπορεί να σπάσει αν δεν αντιμετωπιστεί. Δεν παραπέμπει εν ολίγοις στην ένταση της σύγκρουσης, αλλά αναφέρεται σε μια χρόνια, άβολη και επικίνδυνη εκκρεμότητα που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη στο μέλλον.

Διαχρονικά ομιλούντες υπήρξαν πολλά τέτοια αποστήματα, δηλαδή πολιτικά ζητήματα χρόνια, και άλυτα, όπως ήταν το πρόβλημα της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου για δεκαετίες καθολικοί και προτεστάντες έσκιζαν τα καλσόν τους και ενίοτε σφάζονταν στη μέση του δρόμου στο Μπέλφαστ και στο Ντέρι. Το Good Friday Agreement του 1998 θεωρείται το «άνοιγμα» και η σταδιακή θεραπεία του αποστήματος.

Μεγάλο απόστημα ήταν και η Γιουγκοσλαβία. Στη χώρα αυτή υπήρχαν βαθιές εθνοτικές και ιστορικές εντάσεις που είχαν κατασταλεί επί Τίτο, χωρίς όμως να επιλυθούν. Η κατάργηση του κομμουνιστικού συστήματος τη δεκαετία του 1990 άφησε όλες αυτές τις συσσωρευμένες αντιπαλότητες να «σπάσουν» ξαφνικά. Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά αιματηρών συγκρούσεων. Το απόστημα έσπασε και δημιουργήθηκαν 6 νέες χώρες οι οποίες σιγά-σιγά βρίσκουν τα πατήματα τους.

Στον Λίβανο το απόστημα είναι επίσης μεγάλο που φουσκώνει εξαιτίας προβλημάτων στη δομή της εξουσίας και τις θρησκευτικές ισορροπίες. Σε αυτό συντελούσαν η διαφθορά, η οικονομική κρίση και η αδυναμία συνεννόησης, με αποτέλεσμα την κατάρρευση του συστήματος το 2019 και την έκρηξη κοινωνικής οργής. Ο πόλεμος στη Γάζα ξεκαθαρίζει ακόμα περισσότερο τα πράγματα αφού οι Χεζπολάδες είτε έφυγαν στη Συρία, είτε με πειραγμένα γκάτζετ δηλαδή έναν τον εκρηκτικό μηχανισμό που τους στάλθηκε μέσω Ισραήλ έχασαν και το τελευταίο σπερματοζωάριο που κουβαλούσαν στην ορχεοθήκη τους.

Το απόστημα του Παλαιστινιακού είναι πέρα από προφανές, αφού το πύον ξεχειλίζει. Χρόνια κατοχής, αίσθημα αδικίας, διπλωματικό αδιέξοδο και η απουσία προόδου έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση που ανά διαστήματα «σπάει» σε μεγάλες εκρήξεις βίας. Η σημερινή κατάσταση στη Γάζα δείχνει ότι όσο το πρόβλημα παραμένει άλυτο, τόσο περισσότερο επιδεινώνεται.

Στα μεγάλα αποστήματα τέλος θα πρέπει να συμπεριληφθούν η κατάσταση στο Κόσοβο, το πρόβλημα της Κριμαίας και σίγουρα η ρέουσα πληγή στην Ανατολική Ουκρανία.

Κυπριακό απόστημα

Το Κυπριακό δεν έχει καθημερινές εχθροπραξίες, αλλά η μη λύση του για μισό αιώνα το καθιστά ένα μόνιμο σημείο δυνητικής ανάφλεξης στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό και αναλυτές προειδοποιούν ότι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να λειτουργήσει σαν απόστημα που «σπάει» εάν συμπέσουν ενεργειακά, περιφερειακά ή γεωπολιτικά γεγονότα. Τι κοινό έχει το Κυπριακό με τα προηγούμενα παραδείγματα; Σε κάθε περίπτωση υπήρχαν:

• Χρονιότητα

• Απώθηση ή καταστολή του προβλήματος χωρίς πραγματική επίλυση

• Συσσώρευση δυσαρέσκειας ή εντάσεων

• Ένα εξωτερικό γεγονός που λειτούργησε ως «σκανδάλη»

Βεβαίως, στην Κύπρο μάθαμε όλοι να ζούμε με το σπυράκι μας, τη δε χρονιότητα τη μετατρέψαμε σε ελπίδα του στυλ «πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα 'ναι». Το ψηλαφούμε ως εκ τούτου καθημερινά το σπυράκι μας αλλά ενόσω δεν σπάει δεν κάνουμε κάτι δραστικό. Όταν βέβαια κάποιος τρίτος μας το υπενθυμίσει και μας φωνάξει... «που πας ρε με το σπυρί στον κώλο» μας πιάνει το αλίμονο.

Τότε ξεκινούν τα παράπονα και οι φωνές για ξένες παρεμβάσεις στο Κυπριακό... κι από πού κι ώς πού... και ποιοι είστε εσείς που θα μας πείτε τι να κάνουμε... και βάλτε την επιδιαιτησία σας εκεί που ξέρετε και άλλα πατριωτικά, μέχρι να μας αφήσουν ήσυχους να ζούμε άνευ βλάβης με τη φλεγμονή και το πύον μας!

Αντιμετώπιση

Το ωραίο όμως δεν είναι αυτό. Το πιο ωραίο είναι ότι το σχόλιο του Μπαράκ έγινε δεκτό με την ίδια σοβαρότητα που συζητά ο μέσος Κύπριος για το πού θα πάει για φαγητό. Κάποιοι θύμωσαν, κάποιοι αναφώνησαν ότι «επιτέλους κάποιος το είπε», ενώ οι υπόλοιποι, όπως καλή ώρα εμείς, άρχισαν να αναλύουν τη λέξη «απόστημα», αναμένοντας τις πρωτοβουλίες της Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Η οποία μετά την πρώτη διάγνωση, ότι δηλαδή το απόστημα είναι χρόνιο, αλλά όχι μη αναστρέψιμο», θα προτείνει ενδοσκοπική διάνοιξη αλληλογνωριμίας μεταξύ των δύο πλευρών» για να καταλήξουμε σε αυτό που κάνουμε εδώ και μισό αιώνα: «Οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι το απόστημα δεν θα σπάσει σήμερα. Θα αξιολογηθεί εκ νέου στη Γενεύη, ή όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες».

Άντε γεια!