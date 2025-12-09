Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ένα δειλινό στο κοιμητήριο

ΣΕΝΕΡ ΛΕΒΕΝΤ

Το κοιμητήριο του Δικώμου σε λίγο θα γεμίσει. Η μητέρα μου, τα αδέλφια μου, οι θείοι μου είναι όλοι εκεί. Ο δε πατέρας μου, που έζησε 25 χρόνια λιγότερο από τη μητέρα μου, βρίσκεται στο παλιό κοιμητήριο. Στην Ομορφίτα. Πάντα μου φαίνεται πολύ παράξενο να συζητούνται πολιτικά ζητήματα πάνω από το φέρετρο στις κηδείες.

Ήμασταν όλοι εκεί όταν κηδευόταν ο αγαπημένος μας νεκρός. Στο κοιμητήριο. Στο κοιμητήριο του Δικώμου. Μήπως μετά το άνοιγμα αυτού του κοιμητηρίου προέκυψε η ρήση «έχεις δρόμο μέχρι το Δίκωμο;» Το Δίκωμο είναι το χωριό του Χριστόφια. Όμως, δεν μπόρεσε να ταφεί στο χωριό του όταν πέθανε, όπως πάρα πολλοί άλλοι. Μερικοί φίλοι πήραν χώμα από το χωριό του, το μετέφεραν στην κηδεία του και το σκόρπισαν στον τάφο του. Σε τέτοιες...

