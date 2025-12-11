«Υπάρχουν και μερικοί πραγματικά ηλίθιοι…» (1)

Πολλοί από μας τους… Ευρωπαίους δεν συμπαθούμε τον Ντόναλντ Τραμπ. Από την πρώτη θητεία τον θεωρούσαμε «τρελό» και ανισόρροπο… Κατά καιρούς τον απολαμβάναμε με τις ξαφνικές παλινωδίες του, τις αψυχολόγητες ατάκες του. Με την επανεκλογή του όμως, αρχίσαμε να τον ακούμε πιο προσεκτικά κι ας κρατάμε πάντα μια πισινή για τη σοβαρότητά του. Είναι ο πλανητάρχης που δεν θέλαμε. Όχι πως μάς πήγαινε ο Μπάιντεν, ο οποίος μόλις που κρατιόταν όρθιος και ξύπνιος… Απορούσαμε μάλιστα πως γίνεται κοτζάμ Αμερική να μην έχει κάποιον άλλον πολιτικό ηγέτη να μπει σφήνα ανάμεσά τους. Κι όμως, με σχετική άνεση, ο Τραμπ κέρδισε την επανεκλογή κι έκτοτε δεν μας αφήνει ήσυχους…

Η πραγματικότητα είναι πως ανακάτεψε την τράπουλα των παγκόσμιων ισορροπιών. Από τη Μέση Ανατολή ώς την Ουκρανία, τη Βενεζουέλα και τώρα και την Ταϊλάνδη! Ο άνθρωπος δεν ησυχάζει!..

Η τελευταία του συνέντευξη δόθηκε στο Politico και νομίζω πως πρέπει να την προσέξουμε ιδιαίτερα. Τραμπ λοιπόν στο Politico: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ήπειρος με αδύναμους ηγέτες, υπογράμμισε, επικρίνοντας τις παραδοσιακές συμμάχους των ΗΠΑ για την αποτυχία τους να ελέγξουν τη μετανάστευση και να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι θα υποστήριζε υποψήφιους πολιτικούς στην Ευρώπη που ευθυγραμμίζονται με το όραμά του. «Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος για τους πολιτικούς ηγέτες της Ευρώπης. «Αλλά νομίζω επίσης ότι θέλουν να είναι τόσο πολιτικά ορθοί. Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν», πρόσθεσε. «Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Η κριτική του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους ηγέτες έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν εντεινόμενη ανησυχία ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να εγκαταλείψει την Ουκρανία και τους συμμάχους της στη ρωσική επιθετικότητα. Στη συνέντευξη, ο Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους Ευρωπαίους σχετικά με αυτό το θέμα και δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται προφανώς σε ισχυρότερη θέση από την Ουκρανία.

«Είμαι φιλικός με όλους τους. Εννοώ, τους συμπαθώ όλους. Δεν έχω πραγματικούς εχθρούς. Είχα μερικούς που δεν μου άρεσαν όλα αυτά τα χρόνια. Στην πραγματικότητα, μου αρέσει η τρέχουσα ομάδα. Μου αρέσουν πολύ. Τους ξέρω πολύ καλά. Μερικοί είναι φίλοι. Μερικοί είναι εντάξει. Ξέρω τους καλούς ηγέτες, ξέρω τους κακούς ηγέτες. Ξέρω τους έξυπνους, ξέρω τους ηλίθιους. Υπάρχουν και μερικοί πραγματικά ηλίθιοι, δεν κάνουν καλή δουλειά. Η Ευρώπη δεν κάνει καλή δουλειά από πολλές απόψεις».

Πολύ θα ήθελα να κατονομάσει ποιους θεωρεί ηλίθιους. Αυτός μόνο τους ξέρει… Πέρα από την γνώμη μας για τον ίδιο, το να διαχωρίζει τους Ευρωπαίους ηγέτες σε έξυπνους και ηλίθιους μάς προκαλεί τη νοημοσύνη. Κρατώντας πάντα πισινή, αναμένω την αποκάλυψή του εάν και όταν αποφασίσει να τους κατονομάσει… Θα συνεχίσουμε όμως αύριο. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό…