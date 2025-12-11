Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν συνέλαβαν νεαρούς άνδρες που είχαν ντυθεί στο στυλ των «Peaky Blinders» (βίντεο)

Οι Ταλιμπάν συνέλαβαν τέσσερις νεαρούς άνδρες στο Αφγανιστάν επειδή είχαν κάνει ενδυματολογικές επιλογές που ήταν εμπνευσμένες από τη δημοφιλή σειρά «Peaky Blinders».

Πιο συγκεκριμένα, η αστυνομία ηθικής συνέλαβε τους νεαρούς άνδρες στη δυτική επαρχία Χεράτ με την κατηγορία ότι «προωθούν την ξένη κουλτούρα» κυκλοφορώντας δημόσια με ρούχα που παραπέμπουν στους αγαπημένους τους χαρακτήρες.

Κλήθηκαν να παρουσιαστούν σε αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα αλλά αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Φωτογραφίες των νεαρών φορώντας μακριά παλτά και καπέλα όπως αυτά που φορούν οι ήρωες της οικογένειας Shelby στη σειρά έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Αφγανιστάν, με αποτέλεσμα ορισμένοι χρήστες να τους αποκαλούν «Jebrail Shelbys» από το όνομα της πόλης τους.

Οι τέσσερις φίλοι εμφανίζονταν συχνά φορώντας ρούχα εμπνευσμένα από την επιτυχημένη σειρά. Μάλιστα τα βίντεό τους έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στα social media. Σε συνέντευξή τους που προβλήθηκε τον Νοέμβριο στο κανάλι Herat Mic στο YouTube, οι νεαροί άνδρες εξέφρασαν την άποψη ότι φόρεσαν τα ρούχα για να αποτίσουν φόρο τιμής στη σειρά και απέσπασαν σε μεγάλο βαθμό θετικά σχόλια από τους κατοίκους της περιοχής.

«Στην αρχή, είχαμε τις αμφιβολίες μας, αλλά μόλις βγήκαμε έξω, διαπιστώσαμε ότι ο κόσμος θαύμαζε το στυλ μας, μας πλησίαζε στους δρόμους και μας ζητούσε να βγάλουμε φωτογραφίες μαζί μας», είπε ο ένας.

Άλλο μέλος της ομάδας ανέφερε ότι στόχος τους ήταν επίσης να αναδείξουν την παραδοσιακή ενδυμασία από τις ποικίλες εθνοτικές κοινότητες του Αφγανιστάν. Βίντεο και φωτογραφίες της ομάδας να περπατάει δίπλα-δίπλα φορώντας τις στολές τους είχαν επίσης κυκλοφορήσει τις ημέρες που προηγήθηκαν των συλλήψεών τους.

Ο Σαϊφούλ Ισλάμ Χάιμπερ, εκπρόσωπος του υπουργείου των Ταλιμπάν για τη Διάδοση της Αρετής και την Πρόληψη της Φαυλότητας, σχολίασε ότι οι πράξεις τους αντιφάσκουν με τις «ισλαμικές αξίες και την αφγανική κουλτούρα».

Κατά τον Χάιμπερ, οι νεαροί άνδρες, που είναι όλοι γύρω στα είκοσι, κρατήθηκαν στο Τζεμπράιλ. Κοινοποίησε επίσης ένα βίντεο στο οποίο ένας από τους άνδρες εκφράζει τη λύπη του που επέλεξε να φορέσει δυτικά ρούχα.

«Έχω πέντε εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram. Συνήθιζα να κοινοποιώ περιεχόμενο που ήταν αντίθετο με τη σαρία χωρίς να το συνειδητοποιώ», ακούγεται να λέει. «Αποφάσισα να σταματήσω να εμπλέκομαι σε τέτοιες ανήθικες συμπεριφορές από σήμερα, αφού με κάλεσαν και μου έδωσαν οδηγίες να το κάνω. Σταμάτησα».

Ο Χάιμπερ διευκρίνισε αργότερα στο CBS news ότι οι νεαροί άνδρες δεν συνελήφθησαν επίσημα «απλώς κλήθηκαν, ενημερώθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι».

Σημειώνεται ότι οι Ταλιμπάν συνηθίζουν να συλλαμβάνουν πολίτες για φερόμενες παραβιάσεις του ενδυματολογικού κώδικα, συμπεριλαμβανομένων κουρέων στους οποίους έχουν δοθεί οδηγίες να μην κόβουν τα γένια ή να χτενίζουν πελάτες με τρόπο που παραπέμπει στη δυτική μόδα.

Οι συλλήψεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας επιβολής αυστηρών ενδυματολογικών κωδίκων και κοινωνικών κανονισμών σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν ωστόσο τους σημαντικότερους περιορισμούς καθώς βρίσκονταιο αποκλεισμένες από την απασχόληση και την εκπαίδευση μετά την ηλικία των 11 ετών.

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Περίπου 11,3 εκατομμύρια Αφγανοί είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο στις αρχές του 2025, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 25,5% του πληθυσμού, σύμφωνα με την DataReportal, η οποία δημοσιεύει εκθέσεις για την παγκόσμια χρήση του διαδικτύου.

Στη χώρα είναι δύσκολη η πρόσβαση σε διεθνείς τηλεοπτικούς σταθμούς και ξένα προγράμματα. Σε πόλεις όπως η Καμπούλ, η Χεράτ και η Μαζάρ-ε-Σαρίφ, οι Αφγανοί παρακολουθούν περιφερειακά και παγκόσμια κανάλια, καθώς και τουρκικά, ινδικά και δυτικά τηλεοπτικά προγράμματα, μέσω δορυφορικών κεραιών.

Οι διακοπές ρεύματος, το κόστος του δορυφορικού εξοπλισμού και η διάχυτη φτώχεια επηρεάζουν επίσης την κατάσταση.

