Kαταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους ιδιοκτήτες γης στην περιοχή του Ακάμα

Ολοκληρώθηκε η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους ιδιοκτήτες γης στην περιοχή του Ακάμα, στο πλαίσιο της οποίας 1.559 αιτητές έλαβαν οικονομική ενίσχυση με συνολικό ποσό €1.913.616,71, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η ενίσχυση αφορά το έτος 2025 και αποτελεί αντιστάθμισμα για τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την προώθηση μιας ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή.

Αναφέρεται ότι η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή και του Τοπικού Συντονιστικού Γραφείου Ακάμα, το οποίο λειτουργεί στην Πάφο και είχε, μεταξύ άλλων, ως αποστολή την ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη των δικαιούχων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η λειτουργία του Γραφείου έχει συμβάλει σημαντικά στη διευκόλυνση των πολιτών, καθώς συγκέντρωσε και διεκπεραίωσε τον όγκο των αιτήσεων, απαντώντας σε ερωτήματα και παρέχοντας εξειδικευμένη πληροφόρηση για το Μέτρο, προστίθεται.

Συνολικά, σημειώνεται, «1.559 αιτητές λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση με συνολικό ποσό €1.913.616,71, γεγονός που καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των ιδιοκτητών γης για συμμετοχή στο μέτρο και την εμπιστοσύνη τους στη νέα διαδικασία υποστήριξης των κοινοτήτων του Ακάμα». Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση κάθε χρόνο, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχιση της ενίσχυσης. Η εφαρμογή του Μέτρου 1 αφορά την περίοδο 2024-2028.

Μετά τη λήξη της πενταετούς εφαρμογής του Μέτρου, αυτό θα επανεξεταστεί, λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση, την αποτελεσματικότητα και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη, που προκύπτουν από τις πρόσθετες δράσεις και πολιτικές που έχουν ήδη δρομολογηθεί για την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη της περιοχής.

Το Υπουργείο «θα συνεχίσει να εργάζεται για την υλοποίηση πολιτικών που διασφαλίζουν την προστασία της φυσικής κληρονομιάς της περιοχής, παράλληλα με την ουσιαστική στήριξη των τοπικών κοινοτήτων και των ιδιοκτητών γης», καταλήγει η ανακοίνωση.